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КНДР представила перший атомний підводний човен

Київ • УНН

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Кім Чен Ин відвідав судноверф у місті Чхонджін, де представили новий атомний підводний човен. Судно може нести близько 10 ядерних ракет та має вантажопідйомність 6-7 тисяч тонн.

КНДР представила перший атомний підводний човен

Північна Корея оприлюднила фоторепортаж з відвідин Кім Чен Ином судноверфи у місті Чхонджін. В сюжеті вперше представлено атомний підводний човен. Про це інформує УНН із посиланням Korean Central News Agency (KCNA) і Аssociated Рress (АР).

Деталі

Зазначається, що човен, фотографії якого державні ЗМІ опублікували у суботу, наближає режим у Пхеньяні до можливості запускати ядерні ракети ближче до берегів США та їхніх союзників.

Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA) не надало подробиць про підводний човен, але повідомило, що Кім Чен Ин був проінформований про його будівництво.

Основним напрямком для швидкого і стрибкоподібного зміцнення бойових можливостей (північнокорейських - ред.) ВМС, якому надає велике значення наша партія, є паралельне просування справи модернізації надводних і підводних кораблів, підвищення їхньої здатності до ведення операцій

- наголосив диктатор під час свого візиту.

Також він поставив своїм підлеглим завдання щодо "розвитку військово-морських сил в елітні та ядерні збройні сили".

Як пише АР, військово-морське судно, схоже, має вантажопідйомність 6000 або 7000 тонн і може нести близько 10 ракет, сказав південнокорейський експерт з підводних човнів Мун Кеун-сік, який викладає в Сеульському університеті Ханьян. За його словами, використання терміну "стратегічні керовані ракети" означає, що вони будуть нести ядерну зброю.

Це було б абсолютно небезпечним для нас і для США

- сказав Мун.

За інформацією Аssociated Рress, атомний підводний човен був серед довгого списку бажань складної зброї, яку Кім Чен Ин пообіцяв представити під час великої політичної конференції в 2021 році, щоб впоратися з тим, що він назвав ескалацією військових загроз під проводом США.

Іншою зброєю були міжконтинентальні балістичні ракети на твердому паливі, гіперзвукова зброя, супутники-шпигуни та ракети з кількома боєголовками. З тих пір Північна Корея провела низку випробувань, щоб отримати їх.

Нагадаємо

У жовтні 2024 року розвідка Південної Кореї виявила ознаки будівництва КНДР нового підводного човна з можливим ядерним двигуном. 

Кім Чен Ин заявив про повну бойову готовність ядерних сил КНДР 27.02.25, 23:16 • 25712 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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