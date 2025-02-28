Кім Чен Ин заявив про повну бойову готовність ядерних сил КНДР

Кім Чен Ин особисто контролював випробування крилатої ракети та наказав забезпечити повну ядерну готовність. Про це повідомляє KCNA, передає УНН.

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Північна Корея провела випробувальний запуск стратегічної крилатої ракети під особистим керівництвом Кім Чен Ина. Як повідомляють державні ЗМІ, цей крок має на меті демонстрацію військової могутності та готовності країни до будь-яких загроз.

Зазначається, що випробування проходило над акваторією поблизу західного узбережжя Корейського півострова. Влада КНДР наголошує, що такі заходи є відповіддю на загострення міжнародної напруженості та необхідністю зміцнення оборонного потенціалу.

Лідер Північної Кореї поставив завдання підтримувати сили ядерного стримування у постійній бойовій готовності, що, за його словами, є ключовим елементом забезпечення суверенітету та безпеки країни.

Нагадаємо

Раніше Лідер Північної Кореї заявив про необхідність збільшити виробництво ядерних матеріалів та продовжити ядерну програму на невизначений термін. Заява прозвучала після сигналів від США про можливе відновлення контактів.

Кім Чен Ин оголосив про нові плани щодо ядерної програми КНДР