Ким Чен Ын заявил о полной боевой готовности ядерных сил КНДР
Киев • УНН
Северная Корея провела испытания стратегической крылатой ракеты под руководством Ким Чен Ына. Лидер КНДР приказал поддерживать ядерные силы в постоянной боевой готовности.
Ким Чен Ын лично контролировал испытания крылатой ракеты и приказал обеспечить полную ядерную готовность. Об этом сообщает KCNA, передает УНН.
Детали
Северная Корея провела испытательный запуск стратегической крылатой ракеты под личным руководством Ким Чен Ына. Как сообщают государственные СМИ, этот шаг имеет целью демонстрацию военной мощи и готовности страны к любым угрозам.
Отмечается, что испытание проходило над акваторией вблизи западного побережья Корейского полуострова. Власти КНДР отмечают, что такие меры являются ответом на обострение международной напряженности и необходимостью укрепления оборонного потенциала.
Лидер Северной Кореи поставил задачу поддерживать силы ядерного сдерживания в постоянной боевой готовности, что, по его словам, является ключевым элементом обеспечения суверенитета и безопасности страны.
Напомним
Ранее Лидер Северной Кореи заявил о необходимости увеличить производство ядерных материалов и продлить ядерную программу на неопределенный срок. Заявление прозвучало после сигналов от США о возможном возобновлении контактов.
Ким Чен Ын объявил о новых планах по ядерной программе КНДР29.01.25, 12:56 • 21502 просмотра