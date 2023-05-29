КНДР готовится запустить "спутник": Япония и Южная Корея уже назвали это провокацией

Детали

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что в понедельник он поручил своему кабинету собрать и проанализировать информацию о планах Северной Кореи. Он сказал, что для запуска будет использована технология, развернутая в баллистических ракетах, даже если он будет направлен на отправку спутника в космос, что повторил главный представитель правительства.

«Для Северной Кореи запуск баллистической ракеты, которую она называет «спутником», является серьезной провокацией против национальной безопасности нашей страны. Любой запуск с использованием технологии баллистических ракет нарушает соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН», — заявил журналистам главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Запланированный старт должен был состояться всего через несколько дней после того, как Южная Корея запустила собственные спутники, поскольку она наращивает свои космические амбиции.

Согласно заявлению Министерства иностранных дел, правительство Южной Кореи призвало Северную Корею немедленно отозвать «незаконный» план запуска и решительно предостерегло от провокаций, угрожающих миру в регионе. Этот план является серьезным нарушением резолюции ООН, которая запрещает любые запуски с использованием технологии баллистических ракет, и Южная Корея решительно ответит международному сообществу на провокацию, основанную на тесном сотрудничестве с США и Японией, добавляется в заявлении.

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Береговая охрана Японии отдельно предупредила, что ракета-спутник может быть запущена в период с 31 мая по 11 июня. Министр обороны Японии издал приказ уничтожить любую часть снаряда, которая может упасть на территорию Японии.

Последний раз Северная Корея запускала космическую ракету в феврале 2016 года, когда страна заявила, что вывела на орбиту спутник наблюдения в рамках, по ее словам, законной космической программы. Считается, что спутник никогда не достигал орбиты.

Ранее в этом месяце лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил установку, где собирают первый спутник-шпион Северной Кореи, что свидетельствует о том, что вскоре государство может осуществить первый запуск космической ракеты примерно за семь лет.

Ким сопровождал свою дочь-подростка во время экскурсионного визита, чтобы осмотреть «военный разведывательный спутник №1, который готов к загрузке», сообщило официальное корейское центральное информационное агентство. Устройство предназначено для мониторинга сил США и их союзников в Азии.

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