КНДР повідомила Японії про терміни запуску свого супутника
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Північна Корея повідомила Японії про план запуску супутника в період з 31 травня по 11 червня, повідомляє Reuters з посиланням на представника японської берегової охорони, пише УНН.
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Аналітики зазначають, що військовий супутник є частиною зусиль Північної Кореї у вдосконаленні технологій спостереження, включно з безпілотниками. Це покращить її здатність вражати цілі в разі конфлікту
Північна Корея повідомила японську берегову охорону про запланований запуск, зауважив представник берегової охорони Reuters, підтверджуючи попередні повідомлення громадського мовника NHK та інших японських ЗМІ.
Офіс прем'єр-міністра Японії закликав Північну Корею утриматися від запуску і заявив, що буде тісно співпрацювати з союзниками.
"Ми наполегливо закликаємо Північну Корею утриматися від запуску", - йдеться в повідомленні офісу прем'єр-міністра в Twitter, додавши, що вона буде співпрацювати "з відповідними країнами, такими як США та Південна Корея".
Уряд Японії зробить усе можливе, щоб зібрати та проаналізувати інформацію про запуск.
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Північна Корея заявила, що завершила роботу над своїм першим супутником-розвідником.
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин у травні проінспектував військовий супутниковий комплекс, повідомили північнокорейські державні ЗМІ KCNA.
У звіті KCNA йдеться, що Кім Чен Ин схвалив наступні кроки непостійного підготовчого комітету із запуску супутників.
Довідково
Протягом останніх місяців Північна Корея також провела низку випробувань ракет і зброї, включаючи нову твердопаливну міжконтинентальну балістичну ракету (МБР).