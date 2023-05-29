КНДР сообщила Японии о сроках запуска своего спутника
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Северная Корея сообщила Японии о плане запуска спутника в период с 31 мая по 11 июня, сообщает Reuters со ссылкой на представителя японской береговой охраны, пишет УНН.
Детали
Аналитики отмечают, что военный спутник является частью усилий Северной Кореи в совершенствовании технологий наблюдения, включая беспилотники. Это улучшит ее способность поражать цели в случае конфликта
Северная Корея уведомила японскую береговую охрану о запланированном запуске, отметил представитель береговой охраны Reuters, подтверждая предыдущие сообщения общественного вещателя NHK и других японских СМИ.
Офис премьер-министра Японии призвал Северную Корею воздержаться от запуска и заявил, что будет тесно сотрудничать с союзниками.
"Мы настоятельно призываем Северную Корею воздержаться от запуска", - говорится в сообщении офиса премьер-министра в Twitter, добавив, что он будет сотрудничать "с соответствующими странами, такими как США и Южная Корея".
Правительство Японии сделает все возможное, чтобы собрать и проанализировать информацию о запуске.
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Северная Корея заявила, что завершила работу над своим первым спутником-разведчиком.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в мае проинспектировал военный спутниковый комплекс, сообщили северокорейские государственные СМИ KCNA.
В отчете KCNA говорится, что Ким Чен Ын одобрил следующие шаги непостоянного подготовительного комитета по запуску спутников.
Справочно
В последние месяцы Северная Корея также провела ряд испытаний ракет и оружия, включая новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету (МБР).