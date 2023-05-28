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Прем'єр Японії висловив готовність зустрітися з Кім Чен Ином: причина

Прем'єр Японії висловив готовність зустрітися з Кім Чен Ином: причина

Київ • УНН

 • 592492 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, щоб спробувати вирішити проблему японських громадян, викрадених у 1960-х та 1970-х роках, повідомляє УНН.

Цитата

"Я сповнений рішучості особисто зустрітися з Кім Чен Ином без будь-яких попередніх умов", - сказав Кісіда на зборах з цього питання в Токіо, повідомляє газета Mainichi Shimbun. Аналогічні повідомлення було опубліковано інформаційними агентствами Nikkei та Kyodo.

Додамо

У 2002 році Пхеньян зізнався у викраденні 13 японських громадян десятиліттями раніше. П'ятеро викрадених та їхні сім'ї пізніше повернулися до Японії, заявивши, що решта загинула.

Однак Токіо вважає, що 17 японців було викрадено, і продовжує розслідувати долю тих, хто не повернувся.

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