Премьер Японии выразил готовность встретиться с Ким Чен Ыном: причина

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"Я полон решимости лично встретиться с Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий", - сказал Кисида на собрании по этому вопросу в Токио, сообщает газета Mainichi Shimbun. Аналогичные сообщения были опубликованы информационными агентствами Nikkei и Kyodo.

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В 2002 году Пхеньян признался в похищении 13 японских граждан десятилетиями ранее. Пятеро похищенных и их семьи позже вернулись в Японию, заявив, что остальные погибли.

Однако Токио считает, что 17 японцев были похищены, и продолжает расследовать судьбу тех, кто не вернулся.