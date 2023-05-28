Премьер Японии выразил готовность встретиться с Ким Чен Ыном: причина
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, чтобы попытаться решить проблему японских граждан, похищенных в 1960-х и 1970-х годах, сообщает УНН.
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"Я полон решимости лично встретиться с Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий", - сказал Кисида на собрании по этому вопросу в Токио, сообщает газета Mainichi Shimbun. Аналогичные сообщения были опубликованы информационными агентствами Nikkei и Kyodo.
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В 2002 году Пхеньян признался в похищении 13 японских граждан десятилетиями ранее. Пятеро похищенных и их семьи позже вернулись в Японию, заявив, что остальные погибли.
Однако Токио считает, что 17 японцев были похищены, и продолжает расследовать судьбу тех, кто не вернулся.