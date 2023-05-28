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13 марта, 19:26 • 45857 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 103796 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 107132 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 107340 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101492 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 94420 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 110136 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131318 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Премьер Японии выразил готовность встретиться с Ким Чен Ыном: причина

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Киев • УНН

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КИЕВ. 28 мая. УНН. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, чтобы попытаться решить проблему японских граждан, похищенных в 1960-х и 1970-х годах, сообщает УНН.

Цитата

"Я полон решимости лично встретиться с Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий", - сказал Кисида на собрании по этому вопросу в Токио, сообщает газета Mainichi Shimbun. Аналогичные сообщения были опубликованы информационными агентствами Nikkei и Kyodo.

Добавим

В 2002 году Пхеньян признался в похищении 13 японских граждан десятилетиями ранее. Пятеро похищенных и их семьи позже вернулись в Японию, заявив, что остальные погибли.

Однако Токио считает, что 17 японцев были похищены, и продолжает расследовать судьбу тех, кто не вернулся.

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