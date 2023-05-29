Японія приводить протиракетну оборону в бойову готовність на тлі запуску супутника Північною Кореєю
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Японія привела свій захист від балістичних ракет у стан бойової готовності та попередила, що зіб'є будь-який снаряд, який загрожуватиме її території після того, як Північна Корея повідомила про запуск супутника, запланований між 31 травня та 11 червня. Про це інформує УНН, посилаючись на Reuters.
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"Уряд визнає, що існує ймовірність того, що супутник може пройти через територію нашої країни", - заявив головний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно на брифінгу після того, як Північна Корея повідомила японську берегову охорону про запланований запуск.
Деталі
Токіо очікує, що Пхеньян випустить ракету з супутником над південно-західними островами, як це було у 2016 році, заявив речник міністерства оборони. Наказ міністерства оборони країни, перший у відповідь на космічний запуск Північної Кореї з 2016 року, надійшов після того, як у квітні 2023 року Японія відправила в Східно-Китайське море есмінець із перехоплювачами Standard Missile-3 (SM-3), які можуть вражати цілі в космосі, і відправляти наземні ракети PAC-3, призначені для вражання боєголовок ближче до землі, на острови Окінава.
Зазначається, що державні ЗМІ КНДР розкритикували плани Південної Кореї, Сполучених Штатів і Японії, ділитися в реальному часі даними про запуски своїх ракет, описуючи їх як "тих, хто обговорює зловісні заходи" для "посилення військової співпраці".
Нагадаємо
Північна Корея повідомила Японії про план запуску супутника в період з 31 травня по 11 червня.