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Японія приводить протиракетну оборону в бойову готовність на тлі запуску супутника Північною Кореєю

Японія приводить протиракетну оборону в бойову готовність на тлі запуску супутника Північною Кореєю

Київ • УНН

 • 411032 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Японія привела свій захист від балістичних ракет у стан бойової готовності та попередила, що зіб'є будь-який снаряд, який загрожуватиме її території після того, як Північна Корея повідомила про запуск супутника, запланований між 31 травня та 11 червня. Про це інформує УНН, посилаючись на Reuters.

Цитата

"Уряд визнає, що існує ймовірність того, що супутник може пройти через територію нашої країни", - заявив головний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно на брифінгу після того, як Північна Корея повідомила японську берегову охорону про запланований запуск.

Деталі

Токіо очікує, що Пхеньян випустить ракету з супутником над південно-західними островами, як це було у 2016 році, заявив речник міністерства оборони. Наказ міністерства оборони країни, перший у відповідь на космічний запуск Північної Кореї з 2016 року, надійшов після того, як у квітні 2023 року Японія відправила в Східно-Китайське море есмінець із перехоплювачами Standard Missile-3 (SM-3), які можуть вражати цілі в космосі, і відправляти наземні ракети PAC-3, призначені для вражання боєголовок ближче до землі, на острови Окінава.

Зазначається, що державні ЗМІ КНДР розкритикували плани Південної Кореї, Сполучених Штатів і Японії, ділитися в реальному часі даними про запуски своїх ракет, описуючи їх як "тих, хто обговорює зловісні заходи" для "посилення військової співпраці".

Нагадаємо

Північна Корея повідомила Японії про план запуску супутника в період з 31 травня по 11 червня.

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