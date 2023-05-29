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Япония приводит противоракетную оборону в боевую готовность на фоне запуска спутника Северной Кореей

Киев • УНН

 • 411029 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Япония привела свою защиту от баллистических ракет в состояние боевой готовности и предупредила, что собьет любой снаряд, который будет угрожать ее территории после того, как Северная Корея сообщила о запуске спутника, запланированном между 31 мая и 11 июня. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Reuters.

Цитата

"Правительство признает, что существует вероятность того, что спутник может пройти через территорию нашей страны", - заявил главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно на брифинге после того, как Северная Корея уведомила японскую береговую охрану о запланированном запуске.

Детали

Токио ожидает, что Пхеньян выпустит ракету со спутником над юго-западными островами, как это было в 2016 году, заявил представитель министерства обороны. Приказ министерства обороны страны, первый в ответ на космический запуск Северной Кореи с 2016 года, поступил после того, как в апреле 2023 года Япония отправила в Восточно-Китайское море эсминец с перехватчиками Standard Missile-3 (SM-3), которые могут поражать цели в космосе, и отправлять наземные ракеты PAC-3, предназначенные для поражения боеголовок ближе к земле, на острова Окинава.

Отмечается, что государственные СМИ КНДР раскритиковали планы Южной Кореи, Соединенных Штатов и Японии, делиться в реальном времени данными о запусках своих ракет, описывая их как "обсуждающих зловещие меры" для "усиления военного сотрудничества".

Напомним

Северная Корея сообщила Японии о плане запуска спутника в период с 31 мая по 11 июня.

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