КНДР готується запустити "супутник": Японія та Південна Корея вже назвали це провокацією

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Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що в понеділок він доручив своєму кабінету зібрати та проаналізувати інформацію про плани Північної Кореї. Він сказав, що для запуску буде використана технологія, розгорнута в балістичних ракетах, навіть якщо він буде спрямований на відправлення супутника в космос, що повторив головний речник уряду.

«Для Північної Кореї запуск балістичної ракети, яку вона називає «супутником», є серйозною провокацією проти національної безпеки нашої країни. Будь-який запуск з використанням технології балістичних ракет порушує відповідні резолюції Ради Безпеки ООН», — заявив журналістам головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно.

Запланований старт мав відбутися лише через кілька днів після того, як Південна Корея запустила власні супутники, оскільки вона нарощує свої космічні амбіції.

Згідно із заявою міністерства закордонних справ, уряд Південної Кореї закликав Північну Корею негайно відкликати «незаконний» план запуску та рішуче застеріг від провокацій, які загрожують миру в регіоні. Цей план є серйозним порушенням резолюції ООН, яка забороняє будь-які запуски з використанням технології балістичних ракет, і Південна Корея рішуче відповість міжнародним співтовариством на провокацію, засновану на тісній співпраці зі США та Японією, додається в заяві.

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Берегова охорона Японії окремо попередила, що ракета-супутник може бути запущена в період з 31 травня по 11 червня. Міністр оборони Японії видав наказ знищити будь-яку частину снаряда, яка може впасти на територію Японії.

Востаннє Північна Корея запускала космічну ракету в лютому 2016 року, коли країна заявила, що вивела на орбіту супутник спостереження в межах, за її словами, законної космічної програми. Вважається, що супутник ніколи не досягав орбіти.

Раніше цього місяця лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав установку, де збирають перший супутник-шпигун Північної Кореї, що свідчить про те, що невдовзі держава може здійснити перший запуск космічної ракети - приблизно за сім років.

Кім супроводжував свою доньку-підлітка під час екскурсійного візиту, щоб оглянути «військовий розвідувальний супутник №1, який готовий до завантаження», повідомило офіційне корейське центральне інформаційне агентство. Пристрій призначений для моніторингу сил США та їхніх союзників в Азії.

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