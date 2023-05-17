КНДР готується до запуску військового супутника-шпигуна: Кім Чен Ин із дочкою провели інспекцію
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оглянув перший військовий розвідувальний супутник країни та дав "зелене світло" для плану подальших дій, повідомили в середу державні ЗМІ КНДР, додавши, що супутник "готовий до завантаження" на ракету, повідомляє УНН з посиланням на Yonhap.
Деталі
Кім Чен Ин здійснив виїзну інспекцію до постійного комітету з підготовки до запуску супутника, щоб перевірити загальний стан супутника-шпигуна, і схвалив "майбутній план дій", повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК), що свідчить про те, що запуск може бути неминучим, пише Yonhap.
На фотографіях, опублікованих ЦТАК, видно, як донька Кім Джу Е супроводжує його під час інспекції.
Kuzey Kore, geliştirdiği askeri keşif uydusunun fotoğraflarını yayınladı. Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ise uyduyu kızı Kim Ju-Ae ile birlikte yerinde inceledi. pic.twitter.com/CAvTn0lw0t— Balıkesir Yenigün Gazetesi (@yenigunblk) May 17, 2023
Kim Jong-un und seine Tochter inspizieren Spionage-Satelliten https://t.co/FkeJz7BZnk #news #nachrichten— blue News (@bluenews_de) May 17, 2023
Цитата
"Після детального ознайомлення з роботою комітету він оглянув військовий розвідувальний супутник № 1, який готовий до завантаження після проходження остаточної перевірки загальної збірки і випробувань космічного середовища", - йдеться у повідомленні англійською мовою.
Лідер Північної Кореї підкреслив, що успішний запуск супутника є "нагальною вимогою" в нинішніх умовах безпеки і процесом "зміцнення оборонного потенціалу на першочерговій основі".
Він також сказав, що "чим відчайдушніше американські імперіалісти і південнокорейські маріонеткові лиходії" нарощуватимуть свої конфронтаційні дії проти КНДР, "тим більш справедливо, чесно і наступально" вона буде здійснювати своє право на самооборону, щоб стримати їх.
ЦТАК не надала подальших подробиць про "майбутній план дій", включаючи точну дату запуску.
Експерти кажуть, що Північна Корея, швидше за все, вирахує ідеальний час для запуску супутника, враховуючи кліматичні умови і основні політичні події, пише Yonhap.
"Наступним кроком Північна Корея змонтує супутник всередині спарених блоків на верхньому кінці снаряда. Запуск може відбутися вже в червні, залежно від готовності ракети-носія", - сказав Кім Донг-юб, професор Університету північнокорейських досліджень.
Доповнення
У свою чергу до запуску корейського супутника готується Японія. Міністр оборони Ясукадзу Хамада доручив військам підготувати зенітні ракети PAC-3 на південному заході Японії, включаючи Окінаву та прилеглі острови, в районі, який, як передбачається, знаходиться під траєкторією польоту північнокорейської ракети, яка доставить супутник.
Він також наказав перекинути у прибережні води есмінці, оснащені ракетами класу «повітря-повітря» SM-3, йдеться у заяві міністерства.
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