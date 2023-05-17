КНДР готується до запуску військового супутника-шпигуна: Кім Чен Ин із дочкою провели інспекцію

ukru
Ексклюзив
07:03 • 7153 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 22962 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 281641 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 379866 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 311329 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 344979 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 308168 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223566 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 207036 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165591 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.6 м/с
88 %
745 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
На Хмельниччині 4 роки тюрми отримав чоловік, який ухилявся від служби через помилку в прізвищі на повістці

На Хмельниччині 4 роки тюрми отримав чоловік, який ухилявся від служби через помилку в прізвищі на повістці

30 березня, 21:59 • 22844 перегляди
Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

30 березня, 22:55 • 26678 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 34593 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 34019 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 32319 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 400619 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 543322 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 575886 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 572724 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 472285 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 11003 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 208410 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 379853 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 177967 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 168712 перегляди
Актуальне
КНДР готується до запуску військового супутника-шпигуна: Кім Чен Ин із дочкою провели інспекцію

КНДР готується до запуску військового супутника-шпигуна: Кім Чен Ин із дочкою провели інспекцію

Київ • УНН

 • 609364 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оглянув перший військовий розвідувальний супутник країни та дав "зелене світло" для плану подальших дій, повідомили в середу державні ЗМІ КНДР, додавши, що супутник "готовий до завантаження" на ракету, повідомляє УНН з посиланням на Yonhap.

Деталі

Кім Чен Ин здійснив виїзну інспекцію до постійного комітету з підготовки до запуску супутника, щоб перевірити загальний стан супутника-шпигуна, і схвалив "майбутній план дій", повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК), що свідчить про те, що запуск може бути неминучим, пише Yonhap.

На фотографіях, опублікованих ЦТАК, видно, як донька Кім Джу Е супроводжує його під час інспекції.

Kuzey Kore, geliştirdiği askeri keşif uydusunun fotoğraflarını yayınladı. Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ise uyduyu kızı Kim Ju-Ae ile birlikte yerinde inceledi. pic.twitter.com/CAvTn0lw0t

— Balıkesir Yenigün Gazetesi (@yenigunblk) May 17, 2023

Kim Jong-un und seine Tochter inspizieren Spionage-Satelliten https://t.co/FkeJz7BZnk #news #nachrichten

— blue News (@bluenews_de) May 17, 2023

Цитата

"Після детального ознайомлення з роботою комітету він оглянув військовий розвідувальний супутник № 1, який готовий до завантаження після проходження остаточної перевірки загальної збірки і випробувань космічного середовища", - йдеться у повідомленні англійською мовою.

Лідер Північної Кореї підкреслив, що успішний запуск супутника є "нагальною вимогою" в нинішніх умовах безпеки і процесом "зміцнення оборонного потенціалу на першочерговій основі".

Він також сказав, що "чим відчайдушніше американські імперіалісти і південнокорейські маріонеткові лиходії" нарощуватимуть свої конфронтаційні дії проти КНДР, "тим більш справедливо, чесно і наступально" вона буде здійснювати своє право на самооборону, щоб стримати їх.

ЦТАК не надала подальших подробиць про "майбутній план дій", включаючи точну дату запуску.

Експерти кажуть, що Північна Корея, швидше за все, вирахує ідеальний час для запуску супутника, враховуючи кліматичні умови і основні політичні події, пише Yonhap.

"Наступним кроком Північна Корея змонтує супутник всередині спарених блоків на верхньому кінці снаряда. Запуск може відбутися вже в червні, залежно від готовності ракети-носія", - сказав Кім Донг-юб, професор Університету північнокорейських досліджень. 

Доповнення

У свою чергу до запуску корейського супутника готується Японія. Міністр оборони Ясукадзу Хамада доручив військам підготувати зенітні ракети PAC-3 на південному заході Японії, включаючи Окінаву та прилеглі острови, в районі, який, як передбачається, знаходиться під траєкторією польоту північнокорейської ракети, яка доставить супутник.

Він також наказав перекинути у прибережні води есмінці, оснащені ракетами класу «повітря-повітря» SM-3, йдеться у заяві міністерства.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Супутникові знімки свідчать, що Північна Корея розширює ядерний комплекс в Йонбені

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.72
Bitcoin
$82,049.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$41.05
Золото
$3,149.55
Ethereum
$1,804.21