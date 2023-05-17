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КНДР готовится к запуску военного спутника-шпиона: Ким Чен Ын с дочерью провели инспекцию

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 мая. УНН. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын осмотрел первый военный разведывательный спутник страны и дал "зеленый свет" для плана дальнейших действий, сообщили в среду государственные СМИ КНДР, добавив, что спутник "готов к загрузке" на ракету, сообщает УНН со ссылкой на Yonhap.

Детали

Ким Чен Ын совершил выездную инспекцию в постоянный комитет по подготовке к запуску спутника, чтобы проверить общее состояние спутника-шпиона, и одобрил "будущий план действий", сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), что свидетельствует о том, что запуск может быть неизбежным, пишет Yonhap.

На фотографиях, опубликованных ЦТАК, видно, как дочь Ким Джу Э сопровождает его во время инспекции.

Kuzey Kore, geliştirdiği askeri keşif uydusununun fotoğraflarını yayınladı. Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ise uyduyu kızı Kim Ju-Ae ile birlikte yerinde inceledi. pic.twitter.com/CAvTn0lw0t

— Balıkesir Yenigün Gazetesi (@yenigunblk) 17 мая 2023

Kim Jong-un und seine Tochter inspizieren Spionage-Satelliten https://t.co/FkeJz7BZnk #news #nachrichten

— blue News (@bluenews_de) 17 мая 2023

Цитата

"После детального ознакомления с работой комитета он осмотрел военный разведывательный спутник № 1, который готов к загрузке после прохождения окончательной проверки общей сборки и испытаний космической среды", - говорится в сообщении на английском языке.

Лидер Северной Кореи подчеркнул, что успешный запуск спутника является "насущным требованием" в нынешних условиях безопасности и процессом "укрепления оборонного потенциала на первоочередной основе".

Он также сказал, что "чем отчаяннее американские империалисты и южнокорейские марионеточные злодеи" будут наращивать свои конфронтационные действия против КНДР, "тем более справедливо, честно и наступательно" он будет осуществлять свое право на самооборону, чтобы сдержать их.

ЦТАК не предоставила дальнейших подробностей о "будущем плане действий", включая точную дату запуска.

Эксперты говорят, что Северная Корея, скорее всего, вычислит идеальное время для запуска спутника, учитывая климатические условия и основные политические события, пишет Yonhap.

"Следующим шагом Северная Корея смонтирует спутник внутри спаренных блоков на верхнем конце снаряда. Запуск может состояться уже в июне, в зависимости от готовности ракеты-носителя", - сказал Ким Донг-юб, профессор Университета северокорейских исследований. 

Дополнение

В свою очередь к запуску корейского спутника готовится Япония. Министр обороны Ясукадзу Хамада поручил войскам подготовить зенитные ракеты PAC-3 на юго-западе Японии, включая Окинаву и близлежащие острова, в районе, который, как предполагается, находится под траекторией полета северокорейской ракеты, которая доставит спутник.

Он также приказал перебросить в прибрежные воды эсминцы, оснащенные ракетами класса «воздух-воздух» SM-3, говорится в заявлении министерства.

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