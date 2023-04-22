Японія готується збити супутник-шпигун Північної Кореї
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. У суботу міністр оборони Японії наказав військам активувати ракети-перехоплювачі та бути готовими збити уламки північнокорейського супутника, які можуть впасти на територію Японії. Про це пише УНН з посиланням на АР.
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Міністр оборони Ясукадзу Хамада доручив військам підготувати зенітні ракети PAC-3 на південному заході Японії, включаючи Окінаву та прилеглі острови, в районі, який, як передбачається, знаходиться під траєкторією польоту північнокорейської ракети, яка доставить супутник.
Він також наказав перекинути у прибережні води есмінці, оснащені ракетами класу «повітря-повітря» SM-3, йдеться у заяві міністерства.
Наказ про запуск ракет має затвердити прем'єр-міністр.
Додамо
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що підготовка до запланованого запуску першого в країні супутника-шпигуна має продовжуватися для протидії передбачуваним загрозам з боку США та Південної Кореї, повідомили державні ЗМІ у середу.