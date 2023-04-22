Япония готовится сбить спутник-шпион Северной Кореи
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. В субботу министр обороны Японии приказал войскам активировать ракеты-перехватчики и быть готовыми сбить обломки северокорейского спутника, которые могут упасть на территорию Японии. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.
Детали
Министр обороны Ясукадзу Хамада поручил войскам подготовить зенитные ракеты PAC-3 на юго-западе Японии, включая Окинаву и близлежащие острова, в районе, который, как предполагается, находится под траекторией полета северокорейской ракеты, которая доставит спутник.
Он также приказал перебросить в прибрежные воды эсминцы, оснащенные ракетами класса «воздух-воздух» SM-3, говорится в заявлении министерства.
Приказ о запуске ракет должен утвердить премьер-министр.
Добавим
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что подготовка к запланированному запуску первого в стране спутника-шпиона должна продолжаться для противодействия предполагаемым угрозам со стороны США и Южной Кореи, сообщили государственные СМИ в среду.