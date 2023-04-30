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Супутникові знімки свідчать, що Північна Корея розширює ядерний комплекс в Йонбені

Супутникові знімки свідчать, що Північна Корея розширює ядерний комплекс в Йонбені

Київ • УНН

 • 331882 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Нещодавні комерційні супутникові знімки показують, що Північна Корея продовжує розширювати та модернізувати свій ядерний комплекс в Йонбені, що посилює побоювання, що країна діє відповідно до нещодавнього заклику лідера Кім Чен Ина до «експоненційного» збільшення свого ядерного арсеналу. Про це йдеться у повідомленні американського аналітичного центру 38 North, передає УНН.

Деталі

У звіті, заснованому на супутникових знімках, зроблених 20 квітня, йдеться, що в Йонбенському ядерному науково-дослідному центрі було виявлено значні будівельні та ремонтні роботи, особливо навколо експериментального легководного реактора (ELWR), реактора потужністю 5 МВт та в зоні конверсії урану.

У звіті також відзначено покращення в дамбі каналу на річці Курен та інші нові будівельні проекти по всьому комплексу, що вказує на значні інвестиції в поліпшення можливостей Північної Кореї з виробництва матеріалів, що розщеплюються.

Дослідники також помітили, що на південь від насосної станції ELWR продовжується скидання води, що дозволяє припустити, що випробування або операції з охолодження все ще продовжуються.

Раніше

Наприкінці березня північнокорейський лідер Кім Чен Ин наказав розширити виробництво ядерних матеріалів збройової якості для експоненційного збільшення свого арсеналу.

Він закликав до "бездоганної" підготовки до застосування ядерної зброї "у будь-який час і в будь-якому місці".

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