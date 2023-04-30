Супутникові знімки свідчать, що Північна Корея розширює ядерний комплекс в Йонбені
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Нещодавні комерційні супутникові знімки показують, що Північна Корея продовжує розширювати та модернізувати свій ядерний комплекс в Йонбені, що посилює побоювання, що країна діє відповідно до нещодавнього заклику лідера Кім Чен Ина до «експоненційного» збільшення свого ядерного арсеналу. Про це йдеться у повідомленні американського аналітичного центру 38 North, передає УНН.
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У звіті, заснованому на супутникових знімках, зроблених 20 квітня, йдеться, що в Йонбенському ядерному науково-дослідному центрі було виявлено значні будівельні та ремонтні роботи, особливо навколо експериментального легководного реактора (ELWR), реактора потужністю 5 МВт та в зоні конверсії урану.
У звіті також відзначено покращення в дамбі каналу на річці Курен та інші нові будівельні проекти по всьому комплексу, що вказує на значні інвестиції в поліпшення можливостей Північної Кореї з виробництва матеріалів, що розщеплюються.
Дослідники також помітили, що на південь від насосної станції ELWR продовжується скидання води, що дозволяє припустити, що випробування або операції з охолодження все ще продовжуються.
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Наприкінці березня північнокорейський лідер Кім Чен Ин наказав розширити виробництво ядерних матеріалів збройової якості для експоненційного збільшення свого арсеналу.
Він закликав до "бездоганної" підготовки до застосування ядерної зброї "у будь-який час і в будь-якому місці".