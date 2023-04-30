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Спутниковые снимки свидетельствуют, что Северная Корея расширяет ядерный комплекс в Йонбене

Спутниковые снимки свидетельствуют, что Северная Корея расширяет ядерный комплекс в Йонбене

Киев • УНН

 • 331879 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Недавние коммерческие спутниковые снимки показывают, что Северная Корея продолжает расширять и модернизировать свой ядерный комплекс в Йонбене, что усиливает опасения, что страна действует в соответствии с недавним призывом лидера Ким Чен Ына к «экспоненциальному» увеличению своего ядерного арсенала. Об этом говорится в сообщении американского аналитического центра 38 North, передает УНН.

Детали

В отчете, основанном на спутниковых снимках, сделанных 20 апреля, говорится, что в Йонбенском ядерном научно-исследовательском центре были обнаружены значительные строительные и ремонтные работы, особенно вокруг экспериментального легководного реактора (ELWR), реактора мощностью 5 МВт и в зоне конверсии урана.

В отчете также отмечены улучшения в дамбе канала на реке Курен и другие новые строительные проекты по всему комплексу, что указывает на значительные инвестиции в улучшение возможностей Северной Кореи по производству расщепляющихся материалов.

Исследователи также заметили, что к югу от насосной станции ELWR продолжается сброс воды, что позволяет предположить, что испытания или операции по охлаждению все еще продолжаются.

Ранее

В конце марта северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал расширить производство ядерных материалов оружейного качества для экспоненциального увеличения своего арсенала.

Он призвал к "безупречной" подготовке к применению ядерного оружия "в любое время и в любом месте".

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