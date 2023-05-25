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Війська Південної Кореї та США проводять масштабні навчання з бойовою стріляниною біля кордону з КНДР

Війська Південної Кореї та США проводять масштабні навчання з бойовою стріляниною біля кордону з КНДР

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 травня. УНН. Південнокорейські та американські військові у четвер провели масштабні навчання з бойовою стріляниною поблизу кордону з Північною Кореєю. Про це УНН пише посилаючись на АР.

Деталі

Навчання, перший із п'яти раундів навчань із бойовою стріляниною до середини червня, відзначають 70-річчя з моменту створення військового союзу між Сеулом та Вашингтоном. Північна Корея зазвичай реагує на такі великі південнокорейсько-американські навчання випробуваннями ракет та іншої зброї.

З початку 2022 року Північна Корея провела випробувальні пуски понад 100 ракет, але жодної з того часу, як у середині квітня вона запустила твердопаливну міжконтинентальну балістичну ракету.

Американо-південнокорейські вогневі навчання, що отримали назву «Комбіновані вогневі навчання зі знищення», є найбільшими у своєму роді. За даними Міністерства оборони Південної Кореї, навчання проводилися 11 разів з моменту їх початку 1977 року.

За даними міністерства оборони Південної Кореї, у навчаннях взяли участь 2500 військовослужбовців та 610 систем озброєння, таких як винищувачі, ударні вертольоти, безпілотники, танки та артилерія з Південної Кореї та США. В останніх навчаннях 2017 року взяли участь близько 2000 солдатів та 250 одиниць зброї з обох країн.

Навчання імітували артилерійські та повітряні удари по передових північнокорейських військових об'єктах у відповідь на атаку.

Згідно з заявою міністерства, пізніше війська відпрацювали високоточні атаки на змодельовані цілі в тилових районах, щоб «повністю знищити» північнокорейські військові погрози.

Доповнення

Раніше цього року південнокорейські та американські військові провели найбільші польові навчання за останні п'ять років. США також відправили атомний авіаносець USS Nimitz та бомбардувальники з ядерними боєголовками для спільних навчань із Південною Кореєю.

На зустрічі минулого місяця президент США Джо Байден і президент Південної Кореї Юн Сук Йоль оголосили про кроки щодо посилення своїх можливостей стримування, таких як періодичне стикування американських атомних підводних човнів у Південній Кореї, посилення спільних навчань та створення нового консультативного центру з ядерних питань. Байден також прямо попередив, що будь-яка ядерна атака Північної Кореї на США або їх союзників «приведе до кінця будь-якого режиму», який зробив такі дії.

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