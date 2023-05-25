Войска Южной Кореи и США проводят масштабные учения с боевой стрельбой у границы с КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Южнокорейские и американские военные в четверг провели масштабные учения с боевой стрельбой вблизи границы с Северной Кореей. Об этом УНН пишет ссылаясь на АР.
Детали
Учения, первый из пяти раундов учений с боевой стрельбой до середины июня, отмечают 70-летие с момента создания военного союза между Сеулом и Вашингтоном. Северная Корея обычно реагирует на такие крупные южнокорейско-американские учения испытаниями ракет и другого оружия.
С начала 2022 года Северная Корея провела испытательные пуски более 100 ракет, но ни одной с тех пор, как в середине апреля она запустила твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету.
Американо-южнокорейские огневые учения, получившие название «Комбинированные огневые учения по уничтожению», являются крупнейшими в своем роде. По данным Министерства обороны Южной Кореи, учения проводились 11 раз с момента их начала в 1977 году.
По данным Министерства обороны Южной Кореи, в учениях приняли участие 2500 военнослужащих и 610 систем вооружения, таких как истребители, ударные вертолеты, беспилотники, танки и артиллерия из Южной Кореи и США. В последних учениях 2017 года приняли участие около 2000 солдат и 250 единиц оружия из обеих стран.
Учения имитировали артиллерийские и воздушные удары по передовым северокорейским военным объектам в ответ на атаку.
Согласно заявлению министерства, позже войска отработали высокоточные атаки на смоделированные цели в тыловых районах, чтобы «полностью уничтожить» северокорейские военные угрозы.
Дополнение
Ранее в этом году южнокорейские и американские военные провели крупнейшие полевые учения за последние пять лет. США также отправили атомный авианосец USS Nimitz и бомбардировщики с ядерными боеголовками для совместных учений с Южной Кореей.
На встрече в прошлом месяце президент США Джо Байден и президент Южной Кореи Юн Сук Йоль объявили о шагах по усилению своих возможностей сдерживания, таких как периодическая стыковка американских атомных подводных лодок в Южной Корее, усиление совместных учений и создание нового консультативного центра по ядерным вопросам. Байден также прямо предупредил, что любая ядерная атака Северной Кореи на США или их союзников «приведет к концу любого режима», который предпринял такие действия.