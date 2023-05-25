Войска Южной Кореи и США проводят масштабные учения с боевой стрельбой у границы с КНДР

ukru
13 марта, 19:26 • 48482 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 104802 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 107741 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 107900 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101812 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 95657 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 110388 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131412 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 171292 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 202416 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

13 марта, 17:25 • 42414 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

13 марта, 17:32 • 37367 просмотра
Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

13 марта, 18:05 • 23489 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

13 марта, 18:27 • 46536 просмотра
Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

13 марта, 18:44 • 25598 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 171292 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 202416 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 144098 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 150602 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 187088 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 65517 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 103663 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120689 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156373 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 163241 просмотра
Актуальное
Войска Южной Кореи и США проводят масштабные учения с боевой стрельбой у границы с КНДР

Войска Южной Кореи и США проводят масштабные учения с боевой стрельбой у границы с КНДР

Киев • УНН

 • 547216 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Южнокорейские и американские военные в четверг провели масштабные учения с боевой стрельбой вблизи границы с Северной Кореей. Об этом УНН пишет ссылаясь на АР.

Детали

Учения, первый из пяти раундов учений с боевой стрельбой до середины июня, отмечают 70-летие с момента создания военного союза между Сеулом и Вашингтоном. Северная Корея обычно реагирует на такие крупные южнокорейско-американские учения испытаниями ракет и другого оружия.

С начала 2022 года Северная Корея провела испытательные пуски более 100 ракет, но ни одной с тех пор, как в середине апреля она запустила твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету.

Американо-южнокорейские огневые учения, получившие название «Комбинированные огневые учения по уничтожению», являются крупнейшими в своем роде. По данным Министерства обороны Южной Кореи, учения проводились 11 раз с момента их начала в 1977 году.

По данным Министерства обороны Южной Кореи, в учениях приняли участие 2500 военнослужащих и 610 систем вооружения, таких как истребители, ударные вертолеты, беспилотники, танки и артиллерия из Южной Кореи и США. В последних учениях 2017 года приняли участие около 2000 солдат и 250 единиц оружия из обеих стран.

Учения имитировали артиллерийские и воздушные удары по передовым северокорейским военным объектам в ответ на атаку.

Согласно заявлению министерства, позже войска отработали высокоточные атаки на смоделированные цели в тыловых районах, чтобы «полностью уничтожить» северокорейские военные угрозы.

Дополнение

Ранее в этом году южнокорейские и американские военные провели крупнейшие полевые учения за последние пять лет. США также отправили атомный авианосец USS Nimitz и бомбардировщики с ядерными боеголовками для совместных учений с Южной Кореей.

На встрече в прошлом месяце президент США Джо Байден и президент Южной Кореи Юн Сук Йоль объявили о шагах по усилению своих возможностей сдерживания, таких как периодическая стыковка американских атомных подводных лодок в Южной Корее, усиление совместных учений и создание нового консультативного центра по ядерным вопросам. Байден также прямо предупредил, что любая ядерная атака Северной Кореи на США или их союзников «приведет к концу любого режима», который предпринял такие действия.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы