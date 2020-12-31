Киев готовится встретить Новый год: как будут работать праздничные локации и транспорт

КИЕВ. 31 декабря. УНН. В Киевской городской государственной администрации подытожили, как будут встречать Новый год в Киеве. В частности рассказали, куда пойти праздновать, как будет работать общественный транспорт, когда школьники вернутся к учебе и кто будет следить за соблюдением карантинных мероприятий во время празднований. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.