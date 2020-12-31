Киев готовится встретить Новый год: как будут работать праздничные локации и транспорт
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. В Киевской городской государственной администрации подытожили, как будут встречать Новый год в Киеве. В частности рассказали, куда пойти праздновать, как будет работать общественный транспорт, когда школьники вернутся к учебе и кто будет следить за соблюдением карантинных мероприятий во время празднований. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Темой этого Нового года стал сказочный лес. Главная елка страны уже традиционно возвышается на Софийской площади, главная елка города - возле Арки дружбы народов, а центральная елка Подола стоит на Контрактовой площади. Между этими локациями создан пешеходный новогодний маршрут. Всего работают 7 новогодних локаций, соединенных в праздничный маршрут: Софийская площадь, Арка дружбы народов, пешеходно-велосипедный мост, Владимирская горка, Андреевский спуск, Контрактовая площадь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на маршруте размещены световые и арт-инсталляции новогодней и рождественской тематики в рамках проекта "Парад культур". На маршруте можно приобрести сувениры и выпить горячего чая или кофе.
"На всех локациях работает "Муниципальная охрана", которая напоминает о необходимости соблюдения противоэпидемических мероприятий: масочного режима и социальной дистанции. В новогоднюю ночь метро продлит работу на 2 часа. Последний поезд отправится с каждой станции в разное время. Из центра города - около 2:15", - указано в сообщении.
Сообщается, что во избежание массового скопления пассажиров возможны ограничения (закрытие) на вход станций:
- "Золотые ворота";
- "Крещатик";
- "Майдан независимости";
- "Почтовая площадь";
- "Контрактовая площадь".
"Наземный общественный транспорт столицы в новогоднюю ночь также будет работать на 2 часа дольше... Новогодние локации в Киеве продолжат работать до середины января только при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий. В образовательных учреждениях Киева зимние каникулы продлятся до 10 января. После зимних каникул, с 11 января, учебные заведения будут работать в дистанционном формате. В обычном режиме продолжат работу только детские сады. Чтобы школьникам было чем заняться, в столице сформировали Google-календарь с сотней digital-ивентов", - добавили в пресс-службе.
Также отмечается, что с 1 января начнут работать 15 пунктов по сбору и утилизации новогодних елок. Они будут работать бесплатно с понедельника по пятницу, с 7:00 до 22:00.
Напомним, ресторанам разрешили работать в новогоднюю ночь до утра.