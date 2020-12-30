У Києві сформували святковий онлайн-календар подій для школярів

"Відповідно до вимог карантину столичні заклади позашкілля підготували насичену програму онлайн-заходів під час зимових канікул. На дітей та дорослих очікують новорічні конкурси та квести, цікаві лайфхаки та майстер-класи зі створення іграшок і подарунків власноруч, творчі новорічно-різдвяні вітання та багато іншого", – сказано у повідомленні.

Зазначається, що більше інформації про найактуальніші події позашкілля упродовж зимових канікул можна знайти на сайті Департаменту освіти і науки Києва та платформі Електронного освітнього простору позашкілля Києва "Все буде Добре! ОК!" (ОК – Освіта Києва).

"Також для того, щоб усі знайшли для себе заняття до душі, Департамент освіти і науки сформував Google-календар подій із сотнею digital-івентів. Тут усі учасники освітнього процесу знайдуть для себе поради з різноманітних тем: як впоратися із тривогою та стресом під час пандемії, майстер-клас із візуалізації інформації, ораторської майстерності, як розпізнати і захиститися від булінгу, психологічний комфорт у родині та сотню інших. На воркшопи, майстер-класи, семінари, концерти та тренінги учасники збиратимуться у віртуальних кімнатах на платформах ZOOM та Google", – додається у повідомленні.

Нагадаємо, у новорічну ніч столичний метрополітен продовжить роботу на 2 години, фунікулер працюватиме цілодобово.