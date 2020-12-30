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В Киеве сформировали праздничный онлайн-календарь событий для школьников

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. В образовательных учреждениях Киева зимние каникулы продлятся до 10 января 2021 года. Для того, чтобы школьникам было чем заняться, в столице сформировали Google-календарь с сотней digital-ивентов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В Киеве сформировали праздничный онлайн-календарь событий для школьников

"Согласно требованиям карантина столичные заведения внешколья подготовили насыщенную программу онлайн-мероприятий во время зимних каникул. Детей и взрослых ждут новогодние конкурсы и квесты, интересные лайфхаки и мастер-классы по созданию игрушек и подарков своими руками, творческие новогодне-рождественские поздравления и многое другое", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше информации о самых актуальных событиях внешколья в течение зимних каникул можно найти на сайте Департамента образования и науки Киева и платформе электронного образовательного пространства внешколья Киева "Все будет хорошо! ОК!" (ОК - Образование Киева).

"Также для того, чтобы все нашли себе занятие по душе, Департамент образования и науки сформировал Google-календарь с сотней digital-ивентов. Здесь все участники образовательного процесса найдут для себя советы по различным темам: как справиться с тревогой и стрессом во время пандемии, мастер-класс по визуализации информации, ораторского мастерства, как распознать и защититься от буллинга, психологический комфорт в семье и сотню других. На воркшопы, мастер-классы, семинары, концерты и тренинги участники будут собираться в виртуальных комнатах на платформах ZOOM и Google" , - добавляется в сообщении.

Напомним, в новогоднюю ночь столичный метрополитен продлит работу на 2 часа, фуникулер будет работать круглосуточно.

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