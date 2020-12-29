У новорічну ніч роботу столичного метро продовжать
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У новорічну ніч столичний метрополітен продовжить роботу на 2 години, фунікулер працюватиме цілодобово. Про це повідомляє КП "Київський метрополітен", інформує УНН.
"У новорічну ніч Київський метрополітен продовжить свою роботу на 2 години. Також можливі обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій "Золоті ворота", "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Поштова площа" та "Контрактова площа", - йдеться у повідомленні.
Як пояснили у метрополітені, механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.
Також згідно із розпорядженням КМДА №1860 цілодобово працюватиме столичний фунікулер – у новорічну ніч з 31 грудня 2020 року на 1 січня 2021-го.
Нагадаємо, у місті 19 грудня відкрилися 7 новорічних локацій. Їх цьогоріч поєднали у святковий пішохідний маршрут. Це – Софійська площа, Арка дружби народів, пішохідний міст від неї до святкової Володимирської гірки, далі – через Андріївський узвіз до Контрактової площі. Маршрут спеціально розробили, аби в умовах карантину уникнути скупчень людей на традиційних локаціях.
Як повідомлялося раніше в УНН, у Києві засяяла головна ялинка країни. А у КМДА назвали умову, за якої новорічні локації у січні працюватимуть до середини місяця.