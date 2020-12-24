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У КМДА назвали умову, за якої новорічні локації у січні працюватимуть до середини місяця

Київ • УНН

 • 20256 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Новорічні локації у Києві працюватимуть до середини січня за умови дотримання протиепідемічних заходів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.

У КМДА назвали умову, за якої новорічні локації у січні працюватимуть до середини місяця

"Новорічні локації у Києві продовжать працювати до середини січня тільки за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів. 19 грудня розпочали роботу всі новорічні локації. У столиці немає обмежень щодо кількості осіб, які можуть збиратися в одному місці на відкритому повітрі. Проте ми наполягаємо на дотриманні дистанції хоча б в один метр та просимо гостей уникати скупчень. Звісно, цього складно домогтися, тому тут працює "Муніципальна варта", яка за потреби нагадує людям про необхідність дотримання протиепідемічних заходів", – сказано у повідомленні.

Зазначається, що тільки особиста відповідальність та свідомість кожного допоможе уникнути інфікування.

"У місті ж створені всі умови для безпечного пересування киян та гостей столиці між святковими локаціями. Майже на кожному кроці можна побачити антисептики та нагадування про дотримання дистанції і носіння масок. Окрім того, Держпродспоживслужба постійно контролює дотримання й санітарних норм", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у столиці відмовилися від масових гулянь під час новорічно-різдвяних свят через пандемію коронавірусу. Проте, для киян все ж готують святкову програму – фотозони, декорації та ялинку.

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