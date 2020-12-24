В КГГА назвали условие, при котором новогодние локации в январе будут работать до середины месяца

"Новогодние локации в Киеве продолжат работать до середины января только при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий. 19 декабря начали работу все новогодние локации. В столице нет ограничений по количеству лиц, которые могут собираться в одном месте на открытом воздухе. Однако мы настаиваем на соблюдении дистанции хотя бы в один метр и просим гостей избегать скоплений. Конечно, этого сложно добиться, поэтому здесь работает "Муніципальна варта", которая при необходимости напоминает людям о необходимости соблюдения противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что только личная ответственность и сознание каждого поможет избежать инфицирования.

"В городе же созданы все условия для безопасного передвижения киевлян и гостей столицы между праздничными локациями. Почти на каждом шагу можно увидеть антисептики и напоминание о соблюдении дистанции и ношении масок. Кроме того, Госпродпотребслужба постоянно контролирует соблюдение и санитарных норм", - говорится в сообщении.

Напомним, в столице отказались от массовых гуляний во время новогодних и рождественских праздников из-за пандемии коронавируса. Однако, для киевлян все же готовят праздничную программу - фотозоны, декорации и елку.