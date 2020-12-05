Як у столиці готуються до святкування Нового року: відео з висоти пташиного польоту

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. В столиці відмовилися від масових гулянь під час новорічно-різдвяних свят через пандемію коронавірусу. Проте, для киян все ж готують святкову програму – фотозони, декорації та ялинку, передає УНН.

“Зважаючи на ситуацію із розповсюдженням пандемії, ми відмовилися від масових гулянь під час новорічно-різдвяних свят. Проте, киянам та гостям столиці буде запропоновано дещо новий формат”, — повідомив засновник проекту FolkUkraine Ігор Добрудський.

В КМДА зазначили, що святкування відбудуться з 19 грудня по 19 січня. У місті створять декорації та фотозони на тему казкового лісу. Святкування відбудуться на Софійській та Контрактовій площах, а засвічення ялинок традиційно відбудеться 19 грудня о 19:00.

“Цього року під час новорічно-різдвяних свят концерти, різноманітні шоу-програми та фуд-корти не передбачаються”, — додали в КМДА. Зазначається, що через відсутність масових гулянь у місті розвантажать центральні вулиці від припаркованих автомобілів. Окрім того, дивувати киян цього року планують оригінальною верхівкою ялинки у вигляді яскравого капелюху. Таку ідею вже почали коментувати у негативному світлі, вважаючи, що це буде “відьомський капелюх” чи “шапка Незнайки”. В Департаменті культури КМДА спростовують чутки зазначивши, що прикрашати верхівку ялинки буде капелюх чарівника.

Як повідомляв УНН раніше, за інформацією КМДА цього року під час традиційних святкувань до Нового року та Різдва не буде фестивальних подій і не встановлюватимуть велику сцену, а також відійдуть від фудкортів. При цьому, ялинка буде штучною, а Києвом прокладуть великий різдвяний новорічний маршрут.

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