Без фудкортів, але із ковзанкою та 30-метровою штучною ялинкою: як у Києві зустрічатимуть Новий рік

“Ми знаємо, що багато європейських країн… не святкують в такому об’ємному масштабі, як щорічно, Різдво Христове та Новий рік. Всі відмовляються від традиційних різдвяних ярмарків, від традиційних концертів і шоу-програм, на які звичайно чекають всі діти і всі містяни. І так само Київ не залишається осторонь. Ми переробили всю нашу філософію святкувань цього року. На жаль або на щастя (ми всі, сподіваюсь, не захворіємо), не буде традиційних фестивальних подій, ви не знайдете велику сцену, яка традиційно завжди останні 5 років була на Софійській площі і тішила нас чудовими концертними програмами. Цього року цього не буде. Ми будемо убезпечувати всі локації від скупчення людей”, - сказала Діана Попова.

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Вона зазначила, що вони закликають людей купувати сувеніри і йти далі, не затримуватись.

“Ми розробили вперше цього року великий різдвяний новорічний маршрут Києвом, пішохідний, через наш новий велосипедно-пішохідний міст. Через прекрасну алею художників, яка буде виводити Андріївським узвозом вас на Контрактову площу і на контрактовій площі так само вас очікуватиме ця велика різдвяна ковзанка, прекрасні будиночки… Цього року темою нашого святкування буде “Чарівний ліс”, - додала Попова.

За її словами, також на арці Дружби Народів вони будуть проводити “СнігFest”, де будуть змагатися сноубордисти і лижники. Відбуватиметься трансляція змагань.

“Так само, дійсно, у нас цього року зовсім інший формат ялинки. Ялинка буде штучною, адже дійсно цей рік незвичайний… Ми зробили абсолютно незвичну для нас ялинку, оформили її незвично… Всіх чекаємо, звичайно, 19 (грудня - ред.) на День святого Миколая, о 19:00 засвітити… новорічну ялинку, а всі, хто не зможе - звичайно зможуть спостерігати це онлайн”, - сказала чиновниця.

Раніше УНН повідомляв, що цьогорічна головна ялинка країни на Софійській площі у столиці буде штучною, її ж планують використовувати і в наступні роки.

На ялинку і святкування Нового року в столиці витратять до 30 млн грн.

Також нагадаємо, МОЗ не рекомендуватиме "локдаун" до кінця грудня.