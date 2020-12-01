Встигнути все до 31 грудня: чек-лист підготовки до Нового року

ukru
Ексклюзив
07:49 • 10961 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

06:32 • 66784 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

03:38 • 100824 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 109599 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 115443 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 103860 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 112242 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 90976 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 102259 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 118390 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
3.2 м/с
83 %
757 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
На Сумщині FPV-дрон влучив в авто: загинула жінка, є поранені

На Сумщині FPV-дрон влучив в авто: загинула жінка, є поранені

18 березня, 22:21 • 62391 перегляди
ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

02:22 • 58739 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

02:34 • 87375 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

04:22 • 99228 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

07:34 • 53559 перегляди
Публікації
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

06:32 • 66801 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 103459 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 326677 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 259734 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 353151 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 87299 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 115798 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 115947 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 112564 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 125938 перегляди
Актуальне
Встигнути все до 31 грудня: чек-лист підготовки до Нового року

Встигнути все до 31 грудня: чек-лист підготовки до Нового року

Київ • УНН

 • 23612 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Підготовка до Нового Року зазвичай починається приблизно за місяць. За цей час треба встигнути придбати подарунки, запланувати образ на новорічну ніч, прикрасити дім або домовитися про інше місце, де буде відзначатися свято. Потрібно також не забути скласти список гостей. Усі ці підготовчі заходи створюють відповідний настрій та допомагають святковому вечору стати неперевершеним та незабутнім. Новий рік 2021 прийде в умовах карантину, що робить його ще більш унікальним, але й змушує добре подумати про відповідну підготовку.

Де відзначати Новий рік 2021 в умовах карантину

Почнемо з того, що карантинні обмеження не дозволять провести новорічний вечір та ніч в улюбленому кафе великою компанією. Заради безпеки краще залишитися біля ялинки вдома та запросити мінімальну кількість людей: членів сім’ї або найближчих друзів. Яскравість емоцій і святкова атмосфера будуть дуже сильно залежати від того, як саме ви прикрасите квартиру. Рекомендуємо здійснити кілька “підготовчих заходів”:

  • перевірити кількість стільців або пуфів — буде дуже незручно, якщо місць для сидіння не вистачить на всіх гостей;
  • підготовити скатертину, серветки та посуд, продумати меню зі смаколиків — за традицією українці святкують “за столом”, різні страви є важливою складовою ночі;
  • оформити кімнату — використайте свою фантазію та створіть унікальний інтер’єр, який надовго запам’ятається гостям.

Дуже важливим є образ, у якому ви будете зустрічати Новий рік 2021. Придбати косметичні засоби в умовах карантину можна через інтернет — просто, швидко та безпечно. Продукція торгових марок Schwarzkopf, got2be, Lamel, GlamBe, NYX задовольнить потреби навіть професійних візажистів і дасть вам змогу вразити близьких дивовижним макіяжем. Косметику краще замовити заздалегідь.

Що подарувати близьким на новорічні свята

Чи можна уявити Новий рік без подарунків? Звісно, що ні. Кінець року активно використовується різними компаніями для створення нових продуктів: від косметичних засобів до ігрових консолей та смартфонів. Ми підготували для вас кілька порад, як вразити оригінальним подарунком:

  • зробіть щось власними руками — такі речі містять у собі душу творця, вони передають ваші думки та побажання в матеріальній формі;
  • оберіть цікаве паковання — навіть дуже звичайний предмет у незвичній коробці здається унікальним;
  • приготуйте новорічні смаколики — такі традиції існують у багатьох країнах світу, смачна їжа точно не залишить ваших близьких незадоволеними.

Щоб влучити точно в ціль з подарунком, треба добре знати людину, якій плануєте зробити презент. Не рекомендуємо вестися на певні стереотипи, наприклад, що всі жінки хочуть отримати косметику або прикраси, а чоловікам підійдуть дорогі алкогольні напої. Кожна людина є індивідуальністю, і від того, як глибоко ви зможете зрозуміти її, залежить, чи станеться диво в новорічну ніч.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.13
Bitcoin
$83,201.70
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,048.95
Ethereum
$1,938.91