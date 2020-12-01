Встигнути все до 31 грудня: чек-лист підготовки до Нового року

Де відзначати Новий рік 2021 в умовах карантину

Почнемо з того, що карантинні обмеження не дозволять провести новорічний вечір та ніч в улюбленому кафе великою компанією. Заради безпеки краще залишитися біля ялинки вдома та запросити мінімальну кількість людей: членів сім’ї або найближчих друзів. Яскравість емоцій і святкова атмосфера будуть дуже сильно залежати від того, як саме ви прикрасите квартиру. Рекомендуємо здійснити кілька “підготовчих заходів”:



перевірити кількість стільців або пуфів — буде дуже незручно, якщо місць для сидіння не вистачить на всіх гостей;



підготовити скатертину, серветки та посуд, продумати меню зі смаколиків — за традицією українці святкують “за столом”, різні страви є важливою складовою ночі;



оформити кімнату — використайте свою фантазію та створіть унікальний інтер’єр, який надовго запам’ятається гостям.



Дуже важливим є образ, у якому ви будете зустрічати Новий рік 2021. Придбати косметичні засоби в умовах карантину можна через інтернет — просто, швидко та безпечно. Продукція торгових марок Schwarzkopf, got2be, Lamel, GlamBe, NYX задовольнить потреби навіть професійних візажистів і дасть вам змогу вразити близьких дивовижним макіяжем. Косметику краще замовити заздалегідь.

Що подарувати близьким на новорічні свята

Чи можна уявити Новий рік без подарунків? Звісно, що ні. Кінець року активно використовується різними компаніями для створення нових продуктів: від косметичних засобів до ігрових консолей та смартфонів. Ми підготували для вас кілька порад, як вразити оригінальним подарунком:



зробіть щось власними руками — такі речі містять у собі душу творця, вони передають ваші думки та побажання в матеріальній формі;



оберіть цікаве паковання — навіть дуже звичайний предмет у незвичній коробці здається унікальним;



приготуйте новорічні смаколики — такі традиції існують у багатьох країнах світу, смачна їжа точно не залишить ваших близьких незадоволеними.



Щоб влучити точно в ціль з подарунком, треба добре знати людину, якій плануєте зробити презент. Не рекомендуємо вестися на певні стереотипи, наприклад, що всі жінки хочуть отримати косметику або прикраси, а чоловікам підійдуть дорогі алкогольні напої. Кожна людина є індивідуальністю, і від того, як глибоко ви зможете зрозуміти її, залежить, чи станеться диво в новорічну ніч.