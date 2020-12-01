Успеть все к 31 декабря: чек-лист подготовки к Новому году

Где отмечать Новый год 2021 в условиях карантина

Начнем с того, что карантинные ограничения не позволят провести новогодний вечер и ночь в любимом кафе большой компанией. Ради безопасности лучше остаться у елки дома и пригласить минимальное количество людей: членов семьи или близких друзей. Яркость эмоций и праздничная атмосфера будут очень сильно зависеть от того, как вы украсите квартиру. Рекомендуем осуществить несколько “подготовительных мероприятий”:



проверить количество стульев или пуфов — будет очень неудобно, если мест для сидения не хватит на всех гостей;



подготовить скатерть, салфетки и посуду, продумать меню из сладостей — по традиции украинцы празднуют “за столом”, различные блюда являются важной составляющей ночи;



оформить комнату — используйте свою фантазию и создайте уникальный интерьер, который надолго запомнится гостям.



Очень важен образ, в котором вы будете встречать Новый год 2021. Купить косметические средства в условиях карантина можно через интернет — просто, быстро и безопасно. Продукция торговых марок Schwarzkopf, got2be, Lamel, GlamBe, NYX удовлетворит потребности даже профессиональных визажистов и даст вам возможность поразить близких удивительным макияжем. Косметику лучше заказать заранее.

Что подарить близким на новогодние праздники

Можно ли представить Новый год без подарков? Конечно, нет. Конец года активно используется различными компаниями для создания новых продуктов: от косметических средств до игровых консолей и смартфонов. Мы подготовили для вас несколько советов, как поразить оригинальным подарком:



сделайте что-то собственными руками — такие вещи содержат в себе душу творца, они передают ваши мысли и пожелания в материальной форме;



выберите интересное упаковки — даже очень обычный предмет в необычной коробке кажется уникальным;



приготовьте новогодние вкусности — такие традиции существуют во многих странах мира, вкусная еда точно не оставит ваших близких неудовлетворенными.



Чтобы попасть точно в цель с подарком, нужно хорошо знать человека, которому планируете сделать презент. Не рекомендуем вестись на определенные стереотипы, например, что все женщины хотят получить косметику или украшения, а мужчинам подойдут дорогие алкогольные напитки. Каждый человек является индивидуальностью, и от того, как глубоко вы сможете понять ее, зависит, произойдет ли чудо в новогоднюю ночь.