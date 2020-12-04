Без фудкортов, но с катком и 30-метровой искусственной елкой: как в Киеве будут встречать Новый год

"Мы знаем, что многие европейские страны ... не празднуют в таком объемном масштабе, как ежегодно, Рождество Христово и Новый год. Все отказываются от традиционных рождественских ярмарок, от традиционных концертов и шоу-программ, которых обычно ждут все дети и все горожане. И так же Киев не остается в стороне. Мы переделали всю нашу философию празднования этого года. К сожалению или к счастью (мы, надеюсь, не заболеем), не будет традиционных фестивальных событий, вы не найдете большую сцену, которая традиционно всегда последние 5 лет была на Софийской площади и радовала нас прекрасными концертными программами. В этом году этого не будет. Мы будем ограждать все локации от скопления людей", - сказала Диана Попова.

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Она отметила, что они призывают людей покупать сувениры и идти дальше, не задерживаться.

"Мы разработали впервые в этом году большой рождественский новогодний маршрут Киевом, пешеходный, через наш новый велосипедно-пешеходный мост. Через прекрасную аллею художников, которая будет выводить Андреевским спуском вас на Контрактовую площадь и на Контрактовой площади так же вас ожидает большой рождественский каток, прекрасные домики ... В этом году темой нашего празднования будет "Волшебный лес", - добавила Попова.

По ее словам, также на арке Дружбы Народов они будут проводить "СнегFest", где будут соревноваться сноубордисты и лыжники. Будет происходить трансляция соревнований.

"Так же, действительно, у нас в этом году совсем другой формат елки. Елка будет искусственной, ведь действительно этот год необычный ... Мы сделали абсолютно непривычную для нас елку, оформили ее необычно ... Всех ждем, конечно, 19 (декабря - ред.) на День святого Николая, в 19:00 будем завечивать ... новогоднюю елку, а все, кто не сможет - конечно смогут наблюдать это онлайн", - сказала чиновница.

Ранее УНН сообщал, что нынешняя главная елка страны на Софийской площади в столице будет искусственной, ее же планируют использовать и в последующие годы.

На елку и празднования Нового года в столице потратят до 30 млн грн.

Также напомним, Минздрав не будет рекомендовать "локдаун" до конца декабря.