Как в столице готовятся к празднованию Нового года: видео с высоты птичьего полета

"Учитывая ситуацию с распространением пандемии, мы отказались от массовых гуляний во время новогодних и рождественских праздников. Однако, киевлянам и гостям столицы будет предложен несколько новый формат", - сообщил основатель проекта FolkUkraine Игорь Добрудський.

В КГГА отметили, что празднование пройдут с 19 декабря по 19 января. В городе создадут декорации и фотозону на тему сказочного леса. Празднование состоится на Софийской и Контрактовой площадях, а зажжение елок традиционно состоится 19 декабря в 19:00.

"В этом году во время новогодних и рождественских праздников концерты, различные шоу-программы и фуд-корты не предусматриваются", - добавили в КГГА. Отмечается, что из-за отсутствия массовых гуляний в городе разгрузят центральные улицы от припаркованных автомобилей. Кроме того, удивлять киевлян в этом году планируют оригинальной верхушкой елки в виде яркого шляпы. Такую идею уже начали комментировать в негативном свете, считая, что это будет "ведьмина шляпа" или "шапка Незнайки". В Департаменте культуры КГГА опровергают слухи отметив, что украшать верхушку елки будет шляпу волшебника.

Как УНН сообщал ранее, по информации КГГА этого года во время традиционных празднеств к Новому году и Рождеству не будет фестивальных событий и не будут устанавливать большую сцену, а также отойдут от фудкорт. При этом, елка будет искусственной, а Киевом проложат большой рождественский новогодний маршрут.