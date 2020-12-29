В новогоднюю ночь работу столичного метро продлят

"В новогоднюю ночь Киевский метрополитен продлит свою работу на 2 часа. Также ограничения (закрытие) на вход для пассажиров станций "Золотые ворота", "Крещатик", "Майдан Незалежности", "Почтовая площадь" и "Контрактовая площадь", - говорится в сообщении.

Как пояснили в метрополитене, механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

Также согласно распоряжению КГГА №1860 круглосуточно будет работать столичный фуникулер - в новогоднюю ночь с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021 года.

Напомним, в городе 19 декабря открылись 7 новогодних локаций. Их в этом году объединили в праздничный пешеходный маршрут. Это - Софийская площадь, Арка дружбы народов, пешеходный мост от нее к праздничному Владимирской горки, далее - через Андреевский спуск к Контрактовой площади. Маршрут специально разработали, чтобы в условиях карантина избежать скоплений людей на традиционных локациях.

Как сообщалось ранее в УНН, в Киеве зажглась главная елка страны. А в КГГА назвали условие, при котором новогодние локации в январе будут работать до середины месяца.