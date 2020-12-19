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У Києві засяяла головна ялинка країни

Київ • УНН

 • 23155 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. У Києві у суботу на День святого Миколая на Софійській площі засяяла головна ялинка країни, інформує УНН.

У Києві засяяла головна ялинка країни

Так, головна ялинка країни розташована на Софійській площі, її висота становить 31 метр.

Ялинка офіційно засяяла о 19:33 за Києвом.

Варто також зазначити, що під час офіційної частини відкриття запалення феєрверків спровокувало невелику пожежу елементів декорацій: святковий захід продовжився, а вогнеборці почали швидко гасити вогонь.

Зазначимо, попри зміну формату і пандемію, на відкритті було доволі людно. Із вітальним словом виступив також мер міста Віталій Кличко.

Раніше у КМДА зазначали, що на Софійській площі не встановлюватимуть велику сцену, як в останні п'ять років. Також підкреслили, що всі локації "захищатимуть від скупчення людей".

Влада міста зазначила, що для уникнення скупчення людей, новорічний маршрут простягається на 8 км і має 7 локацій: Софійська площа, Арка дружби народів, пішохідно-велосипедний міст, парк "Володимирська гірка", Алея художників, Андріївський узвіз та Контрактова площа.

Як повідомлялося раніше в УНН, замість "відьомського" капелюха: головну ялинку країни прикрасили різдвяною зіркою.

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