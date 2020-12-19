У Києві засяяла головна ялинка країни
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У Києві у суботу на День святого Миколая на Софійській площі засяяла головна ялинка країни, інформує УНН.
Так, головна ялинка країни розташована на Софійській площі, її висота становить 31 метр.
Ялинка офіційно засяяла о 19:33 за Києвом.
Варто також зазначити, що під час офіційної частини відкриття запалення феєрверків спровокувало невелику пожежу елементів декорацій: святковий захід продовжився, а вогнеборці почали швидко гасити вогонь.
Зазначимо, попри зміну формату і пандемію, на відкритті було доволі людно. Із вітальним словом виступив також мер міста Віталій Кличко.
Раніше у КМДА зазначали, що на Софійській площі не встановлюватимуть велику сцену, як в останні п'ять років. Також підкреслили, що всі локації "захищатимуть від скупчення людей".
Влада міста зазначила, що для уникнення скупчення людей, новорічний маршрут простягається на 8 км і має 7 локацій: Софійська площа, Арка дружби народів, пішохідно-велосипедний міст, парк "Володимирська гірка", Алея художників, Андріївський узвіз та Контрактова площа.
Як повідомлялося раніше в УНН, замість "відьомського" капелюха: головну ялинку країни прикрасили різдвяною зіркою.