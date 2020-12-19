В Киеве засияла главная елка страны
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Киеве в субботу на День святого Николая на Софийской площади засияла главная елка страны, информирует УНН.
Так, главная елка страны расположена на Софийской площади, ее высота составляет 31 метр.
Елка официально засияла в 19:33 по Киеву.
Стоит также отметить, что во время официальной части открытия зажигание фейерверков спровоцировало небольшой пожар элементов декораций: праздничное мероприятие продолжилось, а пожарные начали быстро тушить огонь.
Отметим, несмотря на изменение формата и пандемии, на открытии было довольно людно. С приветственным словом выступил также мэр города Виталий Кличко.
Ранее в КГГА отметили, что на Софийской площади не будут устанавливать большую сцену, как в последние пять лет. Также подчеркнули, что все локации будут "защищать от скопления людей".
Власть города отметила, что во избежание скопления людей, новогодний маршрут простирается на 8 км и имеет 7 локаций: Софийская площадь, Арка дружбы народов, пешеходно-велосипедный мост, парк "Владимирская горка", Аллея художников, Андреевский спуск и Контрактовая площадь.
Как сообщалось ранее в УНН, вместо "ведьмовской" шляпы: главную елку страны украсили рождественской звездой.