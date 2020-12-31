Київ готується зустріти Новий рік: як працюватимуть святкові локації та транспорт

“Темою цього Нового року став казковий ліс. Головна ялинка країни вже традиційно височіть на Софійській площі, головна ялинка міста – біля Арки дружби народів, а центральна ялинка Подолу стоїть на Контрактовій площі. Між цими локаціями створено пішохідний новорічний маршрут. Усього працюють 7 новорічних локацій, що поєднані у святковий маршрут: Софійська площа, Арка дружби народів, пішохідно-велосипедний міст, Володимирська гірка, Андріївський узвіз, Контрактова площа”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом маршруту розміщені світлові та арт-інсталяції новорічної і різдвяної тематики у рамках проекту “Парад культур”. На маршруті можна придбати сувеніри та випити гарячого чаю чи кави.

“На всіх локаціях працює “Муніципальна охорона”, яка нагадує про необхідність дотримання протиепідемічних заходів: маскового режиму та соціальної дистанції. У новорічну ніч метро продовжить роботу на 2 години. Останній поїзд вирушить із кожної станції в різний час. Із центру міста – близько 2:15”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що для уникнення масового скупчення пасажирів можливі обмеження (закриття) на вхід станцій:

- “Золоті ворота”;

- “Хрещатик”;

- “Майдан Незалежності”;

- “Поштова площа”;

- “Контрактова площа”.

“Наземний громадський транспорт столиці у новорічну ніч також працюватиме на 2 години довше. Новорічні локації у Києві продовжать працювати до середини січня тільки за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів. В освітніх закладах Києва зимові канікули триватимуть до 10 січня. Після зимових канікул, із 11 січня, заклади освіти працюватимуть у дистанційному форматі. У звичайному режимі продовжать роботу лише дитячі садочки. Щоб школярам було чим зайнятися, у столиці сформували Google-календар подій із сотнею digital-івентів”, - додали у пресслужбі.

Також зазначається, що з 1 січня почнуть працювати 15 пунктів зі збору та утилізації новорічних ялинок. Вони працюватимуть безкоштовно з понеділка до п’ятниці, із 7:00 до 22:00.

Нагадаємо, ресторанам дозволили працювати у новорічну ніч до ранку.