Київ готується зустріти Новий рік: як працюватимуть святкові локації та транспорт
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. У Київській міській державній адміністрації підсумували, як зустрічатимуть Новий рік у Києві. Зокрема розповіли, куди піти святкувати, як працюватиме громадський транспорт, коли школярі повернуться до навчання і хто слідкуватиме за дотриманням карантинних заходів під час святкувань. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.
“Темою цього Нового року став казковий ліс. Головна ялинка країни вже традиційно височіть на Софійській площі, головна ялинка міста – біля Арки дружби народів, а центральна ялинка Подолу стоїть на Контрактовій площі. Між цими локаціями створено пішохідний новорічний маршрут. Усього працюють 7 новорічних локацій, що поєднані у святковий маршрут: Софійська площа, Арка дружби народів, пішохідно-велосипедний міст, Володимирська гірка, Андріївський узвіз, Контрактова площа”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що протягом маршруту розміщені світлові та арт-інсталяції новорічної і різдвяної тематики у рамках проекту “Парад культур”. На маршруті можна придбати сувеніри та випити гарячого чаю чи кави.
“На всіх локаціях працює “Муніципальна охорона”, яка нагадує про необхідність дотримання протиепідемічних заходів: маскового режиму та соціальної дистанції. У новорічну ніч метро продовжить роботу на 2 години. Останній поїзд вирушить із кожної станції в різний час. Із центру міста – близько 2:15”, - вказано у повідомленні.
Повідомляється, що для уникнення масового скупчення пасажирів можливі обмеження (закриття) на вхід станцій:
- “Золоті ворота”;
- “Хрещатик”;
- “Майдан Незалежності”;
- “Поштова площа”;
- “Контрактова площа”.
“Наземний громадський транспорт столиці у новорічну ніч також працюватиме на 2 години довше. Новорічні локації у Києві продовжать працювати до середини січня тільки за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів. В освітніх закладах Києва зимові канікули триватимуть до 10 січня. Після зимових канікул, із 11 січня, заклади освіти працюватимуть у дистанційному форматі. У звичайному режимі продовжать роботу лише дитячі садочки. Щоб школярам було чим зайнятися, у столиці сформували Google-календар подій із сотнею digital-івентів”, - додали у пресслужбі.
Також зазначається, що з 1 січня почнуть працювати 15 пунктів зі збору та утилізації новорічних ялинок. Вони працюватимуть безкоштовно з понеділка до п’ятниці, із 7:00 до 22:00.
Нагадаємо, ресторанам дозволили працювати у новорічну ніч до ранку.