У Києві вперше з’явиться головна ялинка міста

“Ми завжди, якщо ви пам’ятаєте, робили і європейську частину різдвяних та новорічних свят, і частину українську. І цей рік не виняток. І перша наша локація - це Софія. Це ялинка 31 метр і тематика “Чарівний ліс”. І вперше ми вводимо у вжиток таке словосполучення, як “головна ялинка міста Києва”. Тому що сама локація - під аркою Дружби Народів. Як ялинка міста (то є в нас головна країни, а тепер ще міста) - то вона має 20 метрів висотою і її тематика - “Кришталевий палац”. Тобто, все оздоблення головної ялинки, пішохідного мосту, всіх доріжок, які ідуть до самої арки Дружби народів - буде “кришталеве”. І вона буде в таких, холодних кольорах…”, - сказав Ігор Добруцький.

За його словами, ще одна ялинка буде на Подолі.

"... вона має 18 метрів і тематику “Петриківський розпис” з Дніпра", - додав Добруцький.

Нагадаємо, цього року під час традиційних святкувань до Нового року та Різдва не буде фестивальних подій і не встановлюватимуть велику сцену, а також відійдуть від фудкортів. При цьому, ялинка буде штучною.

На ялинку і святкування Нового року в столиці витратять до 30 млн грн.

Також нагадаємо, Києвом прокладуть великий новорічний маршрут.