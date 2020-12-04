В Киеве впервые появится главная елка города

ukru
ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 20689 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 35454 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 53994 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 77881 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 106224 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 110688 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 123639 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 155831 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 202100 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 196313 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Фондовый рынок США упал из-за неизбежности торговой войны Трампа

Фондовый рынок США упал из-за неизбежности торговой войны Трампа

4 марта, 00:30 • 86167 просмотра
российский дрон атаковал детскую поликлинику в Сумах: город частично без света

российский дрон атаковал детскую поликлинику в Сумах: город частично без света

4 марта, 00:30 • 59821 просмотра
Никакой политики: Гросси объяснил ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС без согласия Украины

Никакой политики: Гросси объяснил ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС без согласия Украины

4 марта, 00:31 • 72630 просмотра
россияне принудительно включают спортсменов на временно оккупированных территориях в ряды своей армии - ЦНС

россияне принудительно включают спортсменов на временно оккупированных территориях в ряды своей армии - ЦНС

4 марта, 02:04 • 48762 просмотра
Парализующий удар, ощутимый не сразу - представитель США о приказе Трампа приостановить военную помощь Украине

Парализующий удар, ощутимый не сразу - представитель США о приказе Трампа приостановить военную помощь Украине

4 марта, 03:55 • 35940 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 345131 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 297131 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 451559 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 417361 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 400181 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 115905 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 194397 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 222073 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 201531 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 287788 просмотра
Актуальное
В Киеве впервые появится главная елка города

В Киеве впервые появится главная елка города

Киев  •  УНН

 • 13767 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. К новогодним праздникам в Киеве появится главная елка города, которую установят возле арки Дружбы Народов. Об этом сказал основатель проекта Folk Ukraine, организатор новогодних и рождественских праздников на Софийской и Контрактовой площадях Игорь Добруцкий во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Мы всегда, если вы помните, делали и европейскую часть рождественских и новогодних праздников, и часть украинскую. И этот год не исключение. И первая наша локация - это София. Это елка - 31 метр и тематика "Волшебный лес". И впервые мы вводим в употребление такое словосочетание, как "главная елка города Киева". Потому что сама локация - под аркой Дружбы Народов. Как елка города (то есть у нас главная страны, а теперь еще города) - то она имеет 20 метров высотой и ее тематика - "Хрустальный дворец". То есть, все убранство главной елки, пешеходного моста, всех дорожек, которые идут к самой арке Дружбы народов - будет "хрустальным". И она будет в таких холодных цветах ...", - сказал Игорь Добруцкий.

По его словам, еще одна елка будет на Подоле.

"... она имеет 18 метров и тематику "Петриковская роспись" с Днепра", - добавил Добруцкий.

Напомним, в этом году во время традиционных празднеств к Новому году и Рождеству не будет фестивальных событий и не будут устанавливать большую сцену, а также отойдут от фудкортов. При этом, елка будет искусственной.

На елку и празднования Нового года в столице потратят до 30 млн грн.

Также напомним, Киевом проложат большой новогодний маршрут.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы