В Киеве впервые появится главная елка города
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. К новогодним праздникам в Киеве появится главная елка города, которую установят возле арки Дружбы Народов. Об этом сказал основатель проекта Folk Ukraine, организатор новогодних и рождественских праздников на Софийской и Контрактовой площадях Игорь Добруцкий во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Мы всегда, если вы помните, делали и европейскую часть рождественских и новогодних праздников, и часть украинскую. И этот год не исключение. И первая наша локация - это София. Это елка - 31 метр и тематика "Волшебный лес". И впервые мы вводим в употребление такое словосочетание, как "главная елка города Киева". Потому что сама локация - под аркой Дружбы Народов. Как елка города (то есть у нас главная страны, а теперь еще города) - то она имеет 20 метров высотой и ее тематика - "Хрустальный дворец". То есть, все убранство главной елки, пешеходного моста, всех дорожек, которые идут к самой арке Дружбы народов - будет "хрустальным". И она будет в таких холодных цветах ...", - сказал Игорь Добруцкий.
По его словам, еще одна елка будет на Подоле.
"... она имеет 18 метров и тематику "Петриковская роспись" с Днепра", - добавил Добруцкий.
Напомним, в этом году во время традиционных празднеств к Новому году и Рождеству не будет фестивальных событий и не будут устанавливать большую сцену, а также отойдут от фудкортов. При этом, елка будет искусственной.
На елку и празднования Нового года в столице потратят до 30 млн грн.
Также напомним, Киевом проложат большой новогодний маршрут.