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Києвом прокладуть великий новорічний маршрут: довжина і локації

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Києві з 19 грудня буде працювати великий різдвяний новорічний маршрут, що матиме протяжність 8 кілометрів. Про це під час брифінгу розповіли директор Департаменту культури КМДА Діана Попова та начальник відділу координації та моніторингу проведення масових заходів у місті Києві та реалізації проектів Кирило Воронін, передає УНН.

“Ми розробили вперше цього року великий різдвяний новорічний маршрут Києвом, пішохідний, через наш новий велосипедно-пішохідний міст. Через прекрасну алею Художників, яка буде виводити Андріївським узвозом вас на Контрактову площу. І на Контрактовій площі так само вас очікуватиме ця велика різдвяна ковзанка, прекрасні будиночки… Цього року темою нашого святкування буде “Чарівний ліс”, - сказала Діана Попова.

За словами Кирила Вороніна, маршрут складає близько 8 кілометрів в обидва боки.

“Крім того, районними державними адміністраціями в місті Києві доручено забезпечити святкове та тематичне оформлення вулиць, встановлення ялинок в кожному районі столиці. Тобто, столиця порине у справжню святкову атмосферу з урахуванням абсолютно усіх протиепідемічних обмежень”, - сказав Кирило Воронін.

Він зазначив, що офіційне святкування триватиме з 19 грудня до 19 січня.

“Враховуючи ситуацію з поширенням коронавірусу (коронавірусної хвороби COVID-19 - ред.), було вирішено відмовитись від традиційного формату святкування з залученням фудкортів, концертів, анімаційних програм. Киян та гостей міста на Софійській площі чекатимуть арт-інсталяції, сувеніри, напої та снеки”, - сказав Воронін.

Нагадаємо, цього року під час традиційних святкувань до Нового року та Різдва не буде фестивальних подій і не встановлюватимуть велику сцену, а також відійдуть від фудкортів. При цьому, ялинка буде штучною.

На ялинку і святкування Нового року в столиці витратять до 30 млн грн.

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