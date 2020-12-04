Киевом проложат большой новогодний маршрут: длина и локации
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Киеве с 19 декабря будет работать большой рождественский новогодний маршрут, протяженностью 8 километров. Об этом во время брифинга рассказали директор Департамента культуры КГГА Диана Попова и начальник отдела координации и мониторинга проведения массовых мероприятий в городе Киеве и реализации проектов Кирилл Воронин, передает УНН.
"Мы разработали впервые в этом году большой рождественский новогодний маршрут Киевом, пешеходный, через наш новый велосипедно-пешеходный мост. Через прекрасную аллею Художников, которая будет выводить Андреевским спуском вас на Контрактовой площади. И на Контрактовой площади так же вас ожидает большой рождественский каток, прекрасные домики ... В этом году темой нашего празднования будет "Волшебный лес", - сказала Диана Попова.
По словам Кирилла Воронина, маршрут составляет около 8 километров в обе стороны.
"Кроме того, районными государственными администрациями в городе Киеве поручено обеспечить праздничное и тематическое оформление улиц, установление елок в каждом районе столицы. То есть, столица погрузится в настоящую праздничную атмосферу с учетом абсолютно всех противоэпидемических ограничений", - сказал Кирилл Воронин.
Он отметил, что официальное празднование продлится с 19 декабря до 19 января.
"Учитывая ситуацию с распространением коронавируса (коронавирусной болезни COVID-19 - ред.), было решено отказаться от традиционного формата празднования с привлечением фудкортов, концертов, анимационных программ. Киевлян и гостей города на Софийской площади будут ждать арт-инсталляции, сувениры, напитки и снеки", - сказал Воронин.
Напомним, в этом году во время традиционных празднеств к Новому году и Рождеству не будет фестивальных событий и не устанавливать большую сцену, а также отойдут от фудкортов. При этом, елка будет искусственной.
На елку и празднования Нового года в столице потратят до 30 млн грн.