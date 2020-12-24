Ресторанам дозволили працювати у новорічну ніч до ранку
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Кабінет міністрів дозволив кафе та ресторанам в Україні працювати до ранку у новорічну ніч. Про це йдеться у постанові уряду №1301 від 23 грудня, передає УНН.
Документом змінюють умови роботи ресторанів та кафе - дозвіл на роботу у новорічну ніч їм продовжено з 1 години ночі до 7 години ранку.
Попередні умови уряд затвердив ще 9 грудня, при ухваленні рішення про локдаун у січні.
Тож, тепер ресторанам, кафе, барам, закусочним, їдальням, кафетеріям, буфетам та іншим дозволено працювати у новорічну ніч - після 23-ї години 31 грудня 2020 року до 7-ї години 1 січня 2021 року.
Раніше уряд вже вводив "карантин вихідного дня" до кінця листопада - простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Згодом почалися розмови про можливість повного локдауну на зимові свята, утім, у МОЗ зауважили, що пропонуватимуть уряду ввести локдаун із початку січня. Так, 9 грудня уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня. При цьому в Україні з 19 грудня вводять нові карантинні обмеження.
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин. Загалом дію обмежень продовжено до 28 лютого.