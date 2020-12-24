Ресторанам разрешили работать в новогоднюю ночь до утра
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Кабинет министров разрешил кафе и ресторанам в Украине работать до утра в новогоднюю ночь. Об этом говорится в постановлении правительства №1301 от 23 декабря, передает УНН.
Документом меняют условия работы ресторанов и кафе - разрешение на работу в новогоднюю ночь им продлено с 1:00 ночи до 7:00 утра.
Предварительные условия правительство утвердило еще 9 декабря, при принятии решения о локдауне в январе.
Так, теперь ресторанам, кафе, барам, закусочным, столовым, кафетерияс, буфетам и другим разрешено работать в новогоднюю ночь - после 23 часов 31 декабря 2020 года до 7 часов 1 января 2021 года.
Ранее правительство уже вводило "карантин выходного дня" до конца ноября - простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. Позже начались разговоры о возможности полного локдауна на зимние праздники, впрочем, в Минздраве отметили, что будут предлагать правительству ввести локдаун с начала января. Так, 9 декабря правительство объявило, что жесткий карантин в Украине вводится с 8 по 24 января. При этом в Украине с 19 декабря вводят новые карантинные ограничения.
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин. В общем действие ограничений продлено до 28 февраля.