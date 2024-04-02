Китайское производство растет самыми быстрыми темпами с февраля 2023 года

Производственная деятельность Китая выросла самыми быстрыми темпами за последние 13 месяцев. Согласно данным частного опроса деловое доверие достигло 11-месячного максимума благодаря росту новых заказов от клиентов, - как внутри страны, так и за рубежом. Об этом пишут Reuters и Finanz Markt Welt, передает УНН.

Детали

По данным Caixin и PMI, производство в Китае развивается быстрее всего на протяжении периода, который уже превышает один год.

Официальный индекс менеджеров по закупкам (PMI), опубликованный Национальным статистическим бюро (NSB) свидетельствует о следующих данных:

Производственная деятельность в Китае выросла в марте впервые с сентября прошлого года. Официальный PMI вырос с 49,1 в феврале до 50,8 в марте. Это превысило средний прогноз экономистов в 50,1 в опросах Bloomberg и Reuters.

Индекс деловой активности в производственном секторе Китая, согласно Caixin/S&P Global, вырос до 51,1 в марте с 50,9 в предыдущем месяце. Это превысило прогноз аналитиков на уровне 51,0 и ознаменовало рост пятый месяц подряд.

Пять субиндексов, составляющих РМИ в перерабатывающей промышленности, производстве и новых заказах вернулись в зону роста.

В обоих отчетах отмечается, что заказы, полученные как из иностранных, так и из внутренних источников, были больше, чем ранее ожидалось.

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На прошлой неделе Национальное бюро статистики (NSB) сообщило, что промышленные доходы снова выросли к началу года. Они выросли на 10,2% за первые два месяца 2024 года по сравнению со снижением на 2,3% за весь 2023 год.

Прибыли иностранных компаний выросли на 31,2%, а частных - на 12,7%.

Уверенность компаний в следующем году выросла до самого высокого уровня с апреля 2023 года. В то же время компании были осторожны в отношении увеличения количества сотрудников, и соответствующий субиндекс оставался отрицательным с августа прошлого года.

Напомним,

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