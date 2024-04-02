Цены на нефть продолжают стремительно расти из-за угрозы новых поставок - Reuters

Цена на нефть впервые с октября поднялась более $88 за баррель из-за улучшения спроса в Китае и США и роста беспокойства относительно поставок нефти с Ближнего Востока из-за роста напряженности в регионе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки "Brent" с поставкой в июне повысились на 1,29 долларов, или около 1,5%, до 88,71 долларов за баррель. Также майские фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на 1,30 долларов, или примерно на 1,6%, до 85,01 долларов за баррель.

Производственная деятельность в Китае выросла впервые за шесть месяцев в марте, а в США - впервые за год-полгода. Это может привести к увеличению спроса на нефть в этом году. Китай является крупнейшим в мире импортером сырой нефти и вторым по величине потребителем, тогда как США является крупнейшим потребителем.

Издание отмечает, что после встречи Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников, известных как ОПЕК+, которая состоится в среду и где рассмотрят вопрос о сокращении добычи нефти, страны-экспортеры скорее всего сохранят текущее добровольное сокращение добычи на $2,2 млн в сутки до конца второго квартала.

Напомним,

Три российских танкера с нефтью "Сокол" стоят на якоре вблизи индийских портов, что свидетельствует о возобновлении торговли российской нефтью с Индией, несмотря на санкции США.

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