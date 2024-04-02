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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Цены на нефть продолжают стремительно расти из-за угрозы новых поставок - Reuters

Цены на нефть продолжают стремительно расти из-за угрозы новых поставок - Reuters

Киев  •  УНН

2 апреля 2024, 15:07  •  17822 просмотра

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Цены на нефть взлетели выше 88 долларов за баррель, что является самым высоким показателем с октября, из-за роста спроса со стороны Китая и США, а также эскалации напряженности на Ближнем Востоке, что усиливает беспокойство относительно поставок.

Цена на нефть впервые с октября поднялась более $88 за баррель из-за улучшения спроса в Китае и США и роста беспокойства относительно поставок нефти с Ближнего Востока из-за роста напряженности в регионе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки "Brent" с поставкой в июне повысились на 1,29 долларов, или около 1,5%, до 88,71 долларов за баррель. Также майские фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на 1,30 долларов, или примерно на 1,6%, до 85,01 долларов за баррель.

Производственная деятельность в Китае выросла впервые за шесть месяцев в марте, а в США - впервые за год-полгода. Это может привести к увеличению спроса на нефть в этом году. Китай является крупнейшим в мире импортером сырой нефти и вторым по величине потребителем, тогда как США является крупнейшим потребителем.

Издание отмечает, что после встречи Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников, известных как ОПЕК+, которая состоится в среду и где рассмотрят вопрос о сокращении добычи нефти, страны-экспортеры скорее всего сохранят текущее добровольное сокращение добычи на $2,2 млн в сутки до конца второго квартала.

Напомним,

Три российских танкера с нефтью "Сокол" стоят на якоре вблизи индийских портов, что свидетельствует о возобновлении торговли российской нефтью с Индией, несмотря на санкции США. 

рф сталкивается с задержками платежей за нефть на фоне усиления Китаем, ОАЭ и Турцией контроля за банками - Reuters27 марта 2024, 10:59 • 25737 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ЭкономикаНовости Мира
reutersReuters
indiyaИндия
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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