рф сталкивается с задержками платежей за нефть на фоне усиления Китаем, ОАЭ и Турцией контроля за банками - Reuters

Российские нефтяные компании сталкиваются с задержками до нескольких месяцев в оплате нефти и топлива, поскольку банки в Китае, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) становятся более осторожными в отношении вторичных санкций США, со ссылкой на восемь источников сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

"Задержки платежей сокращают доходы кремля и делают их нестабильными, позволяя Вашингтону достичь двойной цели в области санкций - сорвать поступление денег к кремлю, чтобы наказать его за войну в Украине, не прерывая глобальных энергетических потоков", - говорится в публикации.

По данным восьми банковских и торговых источников, "в последние недели несколько банков в Китае, ОАЭ и Турции ужесточили свои требования по соблюдению санкций, что привело к задержкам или даже отказу в денежных переводах в москву".

"Банки, опасаясь вторичных санкций США, начали просить своих клиентов предоставить письменные гарантии того, что ни одно физическое или юридическое лицо из списка SDN США (Special Designated Nationals) не участвует в сделке или не является бенефициаром платежа", - отмечается в публикации.

Как сообщается со ссылкой на два источника, "в ОАЭ банки First Abu Dhabi Bank (FAB) и Dubai Islamic Bank (DIB) заблокировали несколько счетов, связанных с торговлей российскими товарами".

"Банк Mashreq в ОАЭ, турецкие Ziraat и Vakifbank, а также китайские банки ICBC и Bank of China все еще обрабатывают платежи, но на их обработку тратятся недели или месяцы", сообщили четыре источника.

"Проблемы вернулись в декабре после того, как банки и компании осознали, что угроза вторичных санкций США реальна", - сказал один из торговых источников.

Источник имел в виду приказ Министерства финансов США, опубликованный 22 декабря 2023 года, в котором предупреждалось, что оно может применить санкции за уклонение от российского потолка цен в отношении иностранных банков, и призывалось к ним усилить соблюдение требований. Это стало первым прямым предупреждением о возможности вторичных санкций против россии, поставив ее в один ряд с Ираном в некоторых сферах торговли, отмечает издание.

По словам торговых источников, после приказа США китайские, из ОАЭ и турецкие банки, которые работают с россией, увеличили количество проверок, начали требовать дополнительную документацию и обучили больше сотрудников, чтобы убедиться, что сделки соответствуют ценовому потолку.

Дополнительные документы также могут включать подробную информацию о собственности всех компаний, участвующих в сделке, и личные данные лиц, контролирующих эти организации, чтобы банки могли проверить любой контакт со списком SDN.

В конце февраля банкам ОАЭ пришлось усилить контроль над платежами, поскольку их попросили предоставить данные американским банкам-корреспондентам и казначейству США, если имеют транзакции, которые идут в Китай от имени российской организации, по словам одного банковского источника, знакомого с ситуацией.

"Это означало задержки в обработке платежей в россию", - сказал один из источников.

Один источник сообщил, что один платеж был задержан на два месяца, а другой сообщил, что задержки составляли две-три недели.

"Это стало сложно, причем даже не для долларовых операций. Иногда на проведение прямой сделки юань-рубль тратятся недели", - сказал один из трейдеров.

Спикер кремля дмитрий песков, как указано, заявил, что проблемы с платежами существуют, когда его спросили о сообщениях о том, что банки в Китае замедлили выплаты.

Он заявил, что есть "определенные проблемы, но не может помешать дальнейшему развитию наших торгово-экономических отношений (с Китаем)".

Дополнение

Запад ввел множество санкций против россии после того, как она вторглась в Украину в феврале 2022 года. Работа с российской нефтью не является незаконной, если она продается ниже установленного Западом ценового потолка в 60 долларов за баррель.

Экспорт российской нефти и платежи за нее, указывает издание, были нарушены в первые месяцы войны, но "позже нормализовались, когда москва перенаправила потоки нефти в Азию и Африку, подальше от Европы".