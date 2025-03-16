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Китайская компания Baidu представила две новые ИИ-модели для конкуренции на рынке

Киев • УНН

 • 20469 просмотра

Китайская Baidu представила две новые модели искусственного интеллекта: ERNIE X1, который будет конкурировать с DeepSeek R1, и ERNIE 4.5 с мультимодальным пониманием. Новые разработки демонстрируют рост конкуренции в сфере ИИ.

Китайская компания Baidu представила две новые ИИ-модели для конкуренции на рынке

Китайская технологическая компания Baidu объявила о запуске двух новых моделей искусственного интеллекта, одна из которых ориентирована на рассуждения и должна конкурировать с моделью DeepSeek R1. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали 

Как сообщает СМИ, внедрение китайским стартапом DeepSeek в сфере искусственного интеллекта моделей искусственного интеллекта всколыхнуло отрасль и оживило глобальную гонку за искусственный интеллект.

"ERNIE X1 обеспечивает производительность на уровне DeepSeek R1 всего за полцены", - сказал Baidu об одной из новых моделей. X1 имеет "более сильные возможности понимания, планирования, рассуждения и эволюции", - сказал Baidu, добавив, что это первая модель глубокого мышления, которая использует инструменты автономно.

Компания Baidu заявила, что ее последняя базовая модель ERNIE 4.5 обладает превосходной способностью к мультимодальному пониманию. Она обладает более развитыми языковыми способностями, а ее способности к пониманию, генерации, логике и памяти значительно улучшены.

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Также в компании сообщают, что у новой модели ИИ также "высокий EQ", и он легко понимает сетевые мемы и сатирические мультфильмы.

Baidu была одним из первых китайских технологических гигантов, которые запустили чат-бот в стиле ChatGPT. Однако компания столкнулась с трудностями в популяризации своей большой языковой модели Ernie из-за жесткой конкуренции на рынке.

Мультимодальные системы ИИ, подобные ERNIE 4.5, способны работать с различными типами данных – текстом, изображениями, видео и аудио, а также конвертировать контент между ними. Новые разработки Baidu демонстрируют растущую конкуренцию в сфере искусственного интеллекта, где китайские компании стремятся догнать и превзойти лидеров рынка, в частности OpenAI.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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