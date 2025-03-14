Китай вводит маркировку ИИ-контента, как ЕС и США

Китай присоединился к ЕС и США в развертывании нового регулирования для контроля дезинформации, требуя маркировки синтетического контента в Интернете, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Администрация киберпространства Китая (CAC) вместе с тремя другими агентствами в пятницу объявила о новом наборе правил, которые потребуют от поставщиков услуг маркировать материалы, сгенерированные ИИ, как таковые - либо явно, либо с помощью метаданных, закодированных в каждом файле. Эти правила вступают в силу с 1 сентября.

Недавний взрыв генеративного ИИ, охватывающий все, от написания эссе и генерации изображений до имитации человеческих голосов, принес с собой повышенный риск дезинформации. Закон ЕС об ИИ включает положения о маркировке медиа, созданных или обработанных с помощью ИИ, в то время как в Вашингтоне бывший президент Джо Байден подписал указ, предписывающий разработку эффективных механизмов для обеспечения происхождения контента.

"Закон о маркировке поможет пользователям выявлять дезинформацию и привлекать поставщиков услуг к ответственности за маркировку своего контента, - говорится в заявлении CAC. - Это сделано для того, чтобы сократить злоупотребления контентом, созданным с помощью ИИ".

Закон требует, чтобы операторы магазинов приложений проверяли у разработчиков, предоставляет ли их программное обеспечение услуги по созданию контента, созданного с помощью ИИ, и пересматривали свои механизмы маркировки. Платформы, как и раньше, могут предоставлять контент, созданный с помощью ИИ, без маркировки, если они соблюдают соответствующие правила и делают это в ответ на запросы пользователей.

Согласно заявлению, Министерство промышленности и информационных технологий Китая, Министерство общественной безопасности и Национальное управление радио и телевидения также участвуют в разработке правил.

Первый в мире закон об ИИ вступил в силу в ЕС