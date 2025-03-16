Китайська компанія Baidu представила дві нові ШІ-моделі для конкуренції на ринку

Китайська технологічна компанія Baidu оголосила про запуск двох нових моделей штучного інтелекту, одна з яких орієнтована на міркування та має конкурувати з моделлю DeepSeek R1. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє ЗМІ, впровадження китайським стартапом DeepSeek у сфері штучного інтелекту моделей штучного інтелекту сколихнуло галузь і пожвавило глобальні перегони за штучний інтелект.

"ERNIE X1 забезпечує продуктивність на рівні DeepSeek R1 всього за півціни", - сказав Baidu про одну з нових моделей. X1 має "сильніші можливості розуміння, планування, міркування та еволюції", - сказав Baidu, додавши, що це перша модель глибокого мислення, яка використовує інструменти автономно.

Компанія Baidu заявила, що її остання базова модель ERNIE 4.5 має чудову здатність до мультимодального розуміння. Вона має більш розвинені мовні здібності, а її здібності до розуміння, генерації, логіки і пам'яті значно поліпшені.

Meta готує окремий ШІ-додаток, який кине виклик ChatGPT - ЗМІ

Також у компанії повідомляють, що у нової моделі ШІ також "високий EQ", і він легко розуміє мережеві меми та сатиричні мультфільми.

Baidu була одним із перших китайських технологічних гігантів, які запустили чат-бот у стилі ChatGPT. Проте компанія зіткнулася з труднощами в популяризації своєї великої мовної моделі Ernie через жорстку конкуренцію на ринку.

Мультимодальні системи ШІ, подібні до ERNIE 4.5, здатні працювати з різними типами даних – текстом, зображеннями, відео та аудіо, а також конвертувати контент між ними. Нові розробки Baidu демонструють зростаючу конкуренцію у сфері штучного інтелекту, де китайські компанії прагнуть наздогнати та перевершити лідерів ринку, зокрема OpenAI.

Китай запроваджує маркування ШІ-контенту, як ЄС та США