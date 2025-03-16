Китайська компанія Baidu представила дві нові ШІ-моделі для конкуренції на ринку

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
17:29 • 29754 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
16:38 • 45438 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 50455 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 56311 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 68426 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 57024 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 56144 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 120293 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82042 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 226744 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
58%
Популярнi новини

"Укрпошта" закупляла курячі ноги для самозахисту листонош від собак

9 квітня, 13:03 • 14459 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 21417 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 18253 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 17045 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

17:52 • 18617 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 88806 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 120293 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 226744 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 403694 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 396089 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олександр Сирський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Німеччина

Київ

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

16:54 • 11179 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 17066 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 18276 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 21438 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 75297 перегляди
Актуальне

The New York Times

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Готовність 2030

FGM-148 Javelin

Китайська компанія Baidu представила дві нові ШІ-моделі для конкуренції на ринку

Київ • УНН

 • 20471 перегляди

Китайська Baidu представила дві нові моделі штучного інтелекту: ERNIE X1, що конкуруватиме з DeepSeek R1, та ERNIE 4.5 з мультимодальним розумінням. Нові розробки демонструють зростання конкуренції в сфері ШІ.

Китайська компанія Baidu представила дві нові ШІ-моделі для конкуренції на ринку

Китайська технологічна компанія Baidu оголосила про запуск двох нових моделей штучного інтелекту, одна з яких орієнтована на міркування та має конкурувати з моделлю DeepSeek R1. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі 

Як повідомляє ЗМІ, впровадження китайським стартапом DeepSeek у сфері штучного інтелекту моделей штучного інтелекту сколихнуло галузь і пожвавило глобальні перегони за штучний інтелект.

"ERNIE X1 забезпечує продуктивність на рівні DeepSeek R1 всього за півціни", - сказав Baidu про одну з нових моделей. X1 має "сильніші можливості розуміння, планування, міркування та еволюції", - сказав Baidu, додавши, що це перша модель глибокого мислення, яка використовує інструменти автономно.

Компанія Baidu заявила, що її остання базова модель ERNIE 4.5 має чудову здатність до мультимодального розуміння. Вона має більш розвинені мовні здібності, а її здібності до розуміння, генерації, логіки і пам'яті значно поліпшені.

Meta готує окремий ШІ-додаток, який кине виклик ChatGPT - ЗМІ28.02.25, 10:11 • 26604 перегляди

Також у компанії повідомляють, що у нової моделі ШІ також "високий EQ", і він легко розуміє мережеві меми та сатиричні мультфільми.

Baidu була одним із перших китайських технологічних гігантів, які запустили чат-бот у стилі ChatGPT. Проте компанія зіткнулася з труднощами в популяризації своєї великої мовної моделі Ernie через жорстку конкуренцію на ринку.

Мультимодальні системи ШІ, подібні до ERNIE 4.5, здатні працювати з різними типами даних – текстом, зображеннями, відео та аудіо, а також конвертувати контент між ними. Нові розробки Baidu демонструють зростаючу конкуренцію у сфері штучного інтелекту, де китайські компанії прагнуть наздогнати та перевершити лідерів ринку, зокрема OpenAI.

Китай запроваджує маркування ШІ-контенту, як ЄС та США14.03.25, 14:14 • 11083 перегляди

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Новини СвітуТехнології
OpenAI
ChatGPT
Reuters
Китай
Brent
$65.78
Bitcoin
$83,279.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,099.10
Ethereum
$1,671.29