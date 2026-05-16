Китай в ООН раскритиковал резолюцию США по Ормузскому проливу и намекнул на возможное вето

Посол Китая в ООН Фу Цун раскритиковал подготовленную США и Бахрейном резолюцию по ситуации в Ормузском проливе, заявив, что документ является "несвоевременным" и не будет способствовать урегулированию конфликта. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Проект резолюции требует от Ирана прекратить атаки и минирование в Ормузском проливе. В то же время дипломаты предполагают, что Китай и россия могут заблокировать документ в Совете Безопасности ООН. В прошлом месяце Москва и Пекин уже наложили вето на похожую резолюцию, поддержанную США, назвав ее предвзятой по отношению к Ирану.

Мы не считаем содержание правильным, и время неподходящее – заявил Фу Цун в комментарии Pass Blue.

По его словам, сейчас необходимо "призвать обе стороны к серьезным и добросовестным переговорам", а принятие резолюции на данном этапе "не будет полезным".

Китайский дипломат также заявил, что если бы решение зависело только от Пекина как действующего председателя Совета Безопасности ООН, документ вообще не выносился бы на голосование. В миссии Китая при ООН уточнили, что официального запроса относительно голосования на данный момент не поступало.

Заявления Фу прозвучали после завершения двухдневного саммита Дональда Трампа и Си Цзиньпина. По данным Белого дома, стороны согласились, что Ормузский пролив должен оставаться открытым для судоходства. В то же время МИД Китая заявил, что Пекин разочарован войной вокруг Ирана и считает, что "этот конфликт, который никогда не должен был произойти, не имеет оснований для продолжения".

