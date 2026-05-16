Китай в ООН раскритиковал резолюцию США по Ормузскому проливу и намекнул на возможное вето

Киев • УНН

 • 1048 просмотра

Посол Китая в ООН назвал резолюцию США по Ормузскому проливу несвоевременной. Пекин призывает стороны к переговорам и намекает на возможное вето документа.

Китай в ООН раскритиковал резолюцию США по Ормузскому проливу и намекнул на возможное вето
Фото: Reuters

Посол Китая в ООН Фу Цун раскритиковал подготовленную США и Бахрейном резолюцию по ситуации в Ормузском проливе, заявив, что документ является "несвоевременным" и не будет способствовать урегулированию конфликта. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Проект резолюции требует от Ирана прекратить атаки и минирование в Ормузском проливе. В то же время дипломаты предполагают, что Китай и россия могут заблокировать документ в Совете Безопасности ООН. В прошлом месяце Москва и Пекин уже наложили вето на похожую резолюцию, поддержанную США, назвав ее предвзятой по отношению к Ирану.

Мы не считаем содержание правильным, и время неподходящее

– заявил Фу Цун в комментарии Pass Blue.

По его словам, сейчас необходимо "призвать обе стороны к серьезным и добросовестным переговорам", а принятие резолюции на данном этапе "не будет полезным".

США готовят новую резолюцию ООН по Ормузскому проливу после блокирования предыдущей Китаем и РФ04.05.26, 23:26 • 3303 просмотра

Китайский дипломат также заявил, что если бы решение зависело только от Пекина как действующего председателя Совета Безопасности ООН, документ вообще не выносился бы на голосование. В миссии Китая при ООН уточнили, что официального запроса относительно голосования на данный момент не поступало.

Заявления Фу прозвучали после завершения двухдневного саммита Дональда Трампа и Си Цзиньпина. По данным Белого дома, стороны согласились, что Ормузский пролив должен оставаться открытым для судоходства. В то же время МИД Китая заявил, что Пекин разочарован войной вокруг Ирана и считает, что "этот конфликт, который никогда не должен был произойти, не имеет оснований для продолжения".

США продвигают резолюцию ООН с возможностью санкций и силы против Ирана06.05.26, 01:46 • 3269 просмотров

Степан Гафтко

