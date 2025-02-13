Китай помогает России в производстве беспилотников - эстонская разведка
Киев • УНН
Эстонская разведка обнаружила, что Китай помогает РФ производить военные беспилотники. Около 80% критических западных компонентов для дронов поставляется через Китай в обход санкций.
Китай помогает россии в производстве военных беспилотников, путем поставки критически важных западных компонентов. Об этом сообщает Радио Свобода ссылаясь на ежегодный доклад о национальной безопасности внешней разведки Эстонии, пишет УНН.
Детали
Согласно докладу, россия получает около 80% таких компонентов из Китая.
В документе сказано, что Китай является "основным центром" для поставки россии высокотехнологичных товаров и товаров двойного назначения в обход западных санкций.
Отмечается также, что рф не имеет отечественных аналогов деталей для беспилотников, поэтому они в основном закупаются на Западе
Интересы Китая здесь заключаются в том, чтобы не допустить поражения россии в войне в Украине, поскольку такой результат означал бы победу Соединенных Штатов, которые являются главным соперником Китая,
По данным эстонской разведки, в этих схемах скорее всего замешаны офисы западных компаний в Китае.
Напомним
В октябре прошлого года США ввели санкции против трех компаний и одного лица из рф и Китая за разработку и производство дронов "Гарпия". Это были первые санкции США против китайских предприятий, производящих оружие в партнерстве с рф.