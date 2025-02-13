Китай допомагає росії у виробництві безпілотників - естонська розвідка
Київ • УНН
Естонська розвідка виявила, що Китай допомагає рф виробляти військові безпілотники. Близько 80% критичних західних компонентів для дронів постачається через Китай в обхід санкцій.
Китай допомагає росії у виробництві військових безпілотників, шляхом постачання критично важливих західних компонентів. Про це повідомляє Радіо Свобода посилаючись на щорічну доповідь про національну безпеку зовнішньої розвідки Естонії, пише УНН.
Деталі
Згідно із доповіддю, росія отримує близько 80% таких компонентів із Китаю.
У документі сказано, що Китай є "основним центром" для постачання Росії високотехнологічних товарів і товарів подвійного призначення в обхід західних санкцій.
Зазначається також, що рф не має вітчизняних аналогів деталей для безпілотників, тому вони в основному закуповуються на Заході.Ф
Інтереси Китаю тут полягають у тому, щоб не допустити поразки Росії у війні в Україні, оскільки такий результат означав би перемогу Сполучених Штатів, які є головним суперником Китаю,
За даними естонської розвідки, у цих схемах швидше за все замішані офіси західних компаній у Китаї.
Нагадаємо
У жовтні минулого року США запровадили санкції проти трьох компаній і однієї особи з рф та Китаю за розробку і виробництво дронів "Гарпія". Це були перші санкції США проти китайських підприємств, що виробляють зброю у партнерстві з рф.