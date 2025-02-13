Китай допомагає росії у виробництві безпілотників - естонська розвідка

Китай допомагає росії у виробництві військових безпілотників, шляхом постачання критично важливих західних компонентів. Про це повідомляє Радіо Свобода посилаючись на щорічну доповідь про національну безпеку зовнішньої розвідки Естонії, пише УНН.

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Згідно із доповіддю, росія отримує близько 80% таких компонентів із Китаю.

У документі сказано, що Китай є "основним центром" для постачання Росії високотехнологічних товарів і товарів подвійного призначення в обхід західних санкцій.

Зазначається також, що рф не має вітчизняних аналогів деталей для безпілотників, тому вони в основному закуповуються на Заході.Ф

Інтереси Китаю тут полягають у тому, щоб не допустити поразки Росії у війні в Україні, оскільки такий результат означав би перемогу Сполучених Штатів, які є головним суперником Китаю,